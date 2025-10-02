Stabil seger för Färjestad – höll nollan mot VIK Hockey U18

Färjestad vann med 4–0 mot VIK Hockey U18

Färjestads femte seger på de senaste sex matcherna

Joacim Olsson avgjorde för Färjestad

Färjestad vann på bortaplan mot VIK Hockey U18 i U18 regional väst herr. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–1, 0–2).

Segern var Färjestads femte på de senaste sex matcherna.

Mora nästa för Färjestad

Färjestad tog ledningen efter 15 minuter genom Joacim Olsson assisterad av Oscar Blom. Efter 7.20 i andra perioden slog Oscar Blom till, på pass av Joacim Olsson och Philip Tollefsen och gjorde 0–2. Färjestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av Max Haglund och Vilgot Nygren.

Det här betyder att VIK Hockey U18 ligger på tionde plats i tabellen och Färjestad är på tredje plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 5 oktober. Då möter VIK Hockey U18 BIK Karlskoga i Nobelhallen 13.30. Färjestad tar sig an Mora hemma 14.00.

VIK Hockey U18–Färjestad 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)

U18 regional väst herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (15.46) Joacim Olsson (Oscar Blom).

Andra perioden: 0–2 (27.20) Oscar Blom (Joacim Olsson, Philip Tollefsen).

Tredje perioden: 0–3 (48.52) Max Haglund (Simon Näslund, Tom Bjurman), 0–4 (59.08) Vilgot Nygren (Max Haglund, Simon Näslund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U18: 1-1-3

Färjestad: 4-0-1

Nästa match:

VIK Hockey U18: BIK Karlskoga, borta, 5 oktober

Färjestad: Mora IK, hemma, 5 oktober