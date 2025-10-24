Stabil seger för Clemensnäs U18 som höll nollan mot Piteå Hockey U18

Clemensnäs U18 vann med 5–0 mot Piteå Hockey U18

Clemensnäs U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Max Hofverberg med två mål för Clemensnäs U18

Clemensnäs U18 vann klart på hemmaplan mot Piteå Hockey U18 i U18 regional norr herr. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 5–0 (0–0, 3–0, 2–0).

Segern var Clemensnäs U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Oskar Öhrvall matchvinnare för Clemensnäs U18

Den första perioden slutade 0–0. Clemensnäs U18 stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0. Clemensnäs U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Max Hofverberg och Laurynas Stirna.

Clemensnäs U18:s Oskar Öhrvall stod för ett mål och två assists.

Med en omgång kvar är Clemensnäs U18 på åttonde plats i tabellen medan Piteå Hockey U18 är på tolfte plats. Ett tapp för Piteå Hockey U18 som låg på sjunde plats så sent som den 26 september.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 2 november. Då möter Clemensnäs U18 Modo Hockey U18 i Kopparhallen 12.30. Piteå Hockey U18 tar sig an Skellefteå AIK U18 borta 15.30.

Clemensnäs U18–Piteå Hockey U18 5–0 (0–0, 3–0, 2–0)

U18 regional norr herr, Kopparhallen

Andra perioden: 1–0 (23.44) Oskar Öhrvall (Peter Bagrov), 2–0 (32.10) Max Hofverberg (Casper Wahlberg, Oskar Öhrvall), 3–0 (38.04) Rasmus Grundberg (Noel Lindgren).

Tredje perioden: 4–0 (44.43) Max Hofverberg (Oskar Öhrvall, Ludwig Lindvall), 5–0 (54.14) Laurynas Stirna (Melwin Jalstrand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs U18: 4-0-1

Piteå Hockey U18: 0-0-5

Nästa match:

Clemensnäs U18: Modo Hockey, hemma, 2 november

Piteå Hockey U18: Skellefteå AIK, borta, 2 november