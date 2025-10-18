Stabil seger för Buffalo – som nollade Florida

Buffalo vann med 3–0 mot Florida

Buffalo vann på hemmaplan mot Florida i NHL. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Buffalo, 3–0 (1–0, 2–0, 0–0).

I och med detta har Florida fyra förluster i rad.

Josh Doan tvåmålsskytt för Buffalo

Josh Doan gav Buffalo ledningen efter sju minuters spel på pass av Tage Thompson och Rasmus Dahlin. Även i andra perioden var Buffalo starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål i mitten av perioden av Josh Doan och Owen Power. I tredje perioden höll Buffalo i sin 3–0-ledning och vann.

Buffalo har två segrar och tre förluster och 13–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Florida har en vinst och fyra förluster och 10–17 i målskillnad.

I nästa match möter Buffalo Montreal borta på tisdag 21 oktober 01.30. Florida möter Boston onsdag 22 oktober 01.30 borta.

Buffalo–Florida 3–0 (1–0, 2–0, 0–0)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (7.18) Josh Doan (Tage Thompson, Rasmus Dahlin).

Andra perioden: 2–0 (31.17) Josh Doan (Jason Zucker, Zach Benson), 3–0 (34.26) Owen Power (Alex Tuch, Peyton Krebs).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 2-0-3

Florida: 1-0-4

Nästa match:

Buffalo: Montreal Canadiens, borta, 21 oktober

Florida: Boston Bruins, borta, 22 oktober