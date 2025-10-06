Stabil seger för BIK Karlskoga – höll nollan mot Valbo J18

BIK Karlskoga vann med 4–0 mot Valbo J18

Wiliam Nilsson matchvinnare för BIK Karlskoga

Tredje raka segern för BIK Karlskoga

BIK Karlskoga vann på hemmaplan mot Valbo J18 i U18 regional väst herr. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

– Vi tycker att vi gör en bra match där vår prestation är bra. Både i spelet med och utan puck hanterar vi bra och kan kontrollera matchbilden där efter. Sedan är det alltid kul att få hålla nollan. Nu blickar vi framåt mot matchen på torsdag mot Mora, tyckte BIK Karlskogas tränare Tim Frölander, efter matchen.

BIK Karlskoga–Valbo J18 – mål för mål

BIK Karlskoga tog ledningen efter 13.41 genom Wiliam Nilsson på pass av Jacob Fridlund. BIK Karlskoga startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål tidigt i perioden av William Eriksson och Axel Söderblom. BIK Karlskoga gjorde också 4–0 genom Olle Andersson assisterad av Axel Söderblom och Adam Skoogh efter 5.28 i tredje perioden.

I tabellen innebär det här att BIK Karlskoga nu ligger på sjätte plats. Valbo J18 är på nionde plats. Ett fint lyft i tabellen för BIK Karlskoga som så sent som den 29 september låg på elfte plats.

Torsdag 9 oktober 19.00 möter BIK Karlskoga Mora borta i Smidjegrav Arena medan Valbo J18 spelar hemma mot Leksand.

BIK Karlskoga–Valbo J18 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

U18 regional väst herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (13.41) Wiliam Nilsson (Jacob Fridlund).

Andra perioden: 2–0 (23.58) William Eriksson (Williham Jonsson, Vincent Axelsson), 3–0 (28.07) Axel Söderblom (Lucas Svensson, Algot Bonander).

Tredje perioden: 4–0 (45.28) Olle Andersson (Axel Söderblom, Adam Skoogh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga: 3-0-2

Valbo J18: 2-0-3

Nästa match:

BIK Karlskoga: Mora IK, borta, 9 oktober

Valbo J18: Leksands IF, hemma, 9 oktober