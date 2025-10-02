Stabil seger för AIK – höll nollan mot Flemingsberg

AIK vann med 4–0 mot Flemingsberg

Tobias Pärmeteg gjorde två mål för AIK

Loke Halldin avgjorde för AIK

AIK vann på bortaplan mot Flemingsberg i U18 regional öst herr. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–4 (0–2, 0–2, 0–0).

– En match där vi inte vinner tillräckligt mycket kamper och inte åker lika mycket skridskor som vår motståndare. Då blir det svårt att vinna och vi kan bara gratulera en starkare motståndare idag, kommenterade Flemingsbergs tränare Robert Johansson.

AIK:s Tobias Pärmeteg tvåmålsskytt

AIK tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Även i andra perioden var AIK starkast och gick från 0–2 till 0–4 genom två mål av Tobias Pärmeteg. Tredje perioden blev mållös och AIK höll i sin 4–0-ledning och vann.

Flemingsberg ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan AIK ligger på femte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 5 oktober. Då möter Flemingsberg Almtuna i Upplandsbilforum Arena 17.00. AIK tar sig an SSK U18 hemma 15.30.

Flemingsberg–AIK 0–4 (0–2, 0–2, 0–0)

U18 regional öst herr, Visättra Ishall

Första perioden: 0–1 (1.49) Loke Halldin (Victor Kumpulainen, Rasmus Kennlöv), 0–2 (16.36) Victor Kumpulainen.

Andra perioden: 0–3 (28.07) Tobias Pärmeteg (Neo Nordstrand Jansson, Elliot Östervall Lewis), 0–4 (35.54) Tobias Pärmeteg (Elliot Östervall Lewis, Henry Nicolaysen).

Nästa match:

Flemingsberg: Almtuna IS, borta, 5 oktober

AIK: Södertälje SK, hemma, 5 oktober