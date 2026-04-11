St Louis vann mot Chicago

St Louis segrade – 5–3 mot Chicago

Cam Fowler matchvinnare för St Louis

Tredje förlusten i följd för Chicago

Det blev St Louis som vann borta mot Chicago i NHL. 3–5 (1–1, 1–3, 1–1) slutade matchen på lördagen.

Chicago–St Louis – mål för mål

Jimmy Snuggerud gav St Louis ledningen efter 9.26 assisterad av Tyler Tucker och Dylan Holloway. Efter 15.07 kvitterade Chicago när Ryan Greene fick träff på passning från Connor Bedard.

Chicago tog ledningen med 2–1 genom Ilja Michejev på pass av Sacha Boisvert efter 3.04 i andra perioden.

St Louis gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4.

7.04 in i tredje perioden fick Dalibor Dvorsky utdelning på pass av Jake Neighbours och Jonatan Berggren och ökade ledningen. 13.35 in i perioden slog Ilja Michejev till återigen framspelad av Tyler Bertuzzi och Anton Frondell och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Chicago.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Chicago Blackhawks har tagit två segrar före den här matchen. St Louis Blues vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Chicago tar sig an Buffalo i nästa match hemma tisdag 14 april 02.30. St Louis möter samma dag 02.00 Minnesota hemma.

Chicago–St Louis 3–5 (1–1, 1–3, 1–1)

NHL, United Center

Första perioden: 0–1 (9.26) Jimmy Snuggerud (Tyler Tucker, Dylan Holloway), 1–1 (15.07) Ryan Greene (Connor Bedard).

Andra perioden: 2–1 (23.04) Ilja Michejev (Sacha Boisvert), 2–2 (24.10) Aleksej Toroptjenko (Pius Suter, Oskar Sundqvist), 2–3 (32.06) Jordan Kyrou (Logan Mailloux, Pavel Butjnevitj), 2–4 (37.20) Cam Fowler (Jonatan Berggren, Tyler Tucker).

Tredje perioden: 2–5 (47.04) Dalibor Dvorsky (Jake Neighbours, Jonatan Berggren), 3–5 (53.35) Ilja Michejev (Tyler Bertuzzi, Anton Frondell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 1-0-4

St Louis: 3-0-2

Nästa match:

