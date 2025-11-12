St Louis vann med 3–2 hemma mot Calgary

St Louis vann med 3–2 mot Calgary

Nathan Walker matchvinnare för St Louis

Tredje raka nederlaget för Calgary

Hemmalaget St Louis tog en uddamålsseger i matchen mot Calgary i Enterprise Center. Laget vann matchen i NHL på onsdagen med 3–2 (2–0, 1–2, 0–0).

Philadelphia nästa för St Louis

St Louis tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt tre minuter. St Louis ökade ledningen till 3–0 genom Nathan Walker efter 7.20 i andra perioden.

Matt Coronato och Rasmus Andersson reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–2 kom inte Calgary. Tredje perioden blev mållös och St Louis höll i sin 3–2-ledning och vann.

St Louis har tre segrar och två förluster och 13–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Calgary har två vinster och tre förluster och 9–11 i målskillnad. Det här var St Louis andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Calgarys femte uddamålsförlust.

När lagen senast möttes vann St Louis Blues med 4–2.

I nästa omgång har St Louis Philadelphia hemma i Enterprise Center, lördag 15 november 02.00. Calgary spelar hemma mot San Jose fredag 14 november 03.00.

St Louis–Calgary 3–2 (2–0, 1–2, 0–0)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 1–0 (10.59) Dylan Holloway (Justin Faulk, Pius Suter), 2–0 (13.43) Matthew Kessel (Oskar Sundqvist).

Andra perioden: 3–0 (27.20) Nathan Walker (Alexey Toropchenko, Oskar Sundqvist), 3–1 (34.04) Matt Coronato (Brayden Pachal), 3–2 (34.29) Rasmus Andersson (Mikael Backlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 3-1-1

Calgary: 2-0-3

Nästa match:

St Louis: Philadelphia Flyers, hemma, 15 november

Calgary: San Jose Sharks, hemma, 14 november