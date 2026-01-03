St Louis imponerade – höll nollan och vann

Seger för St Louis med 2–0 mot Montreal

Jonatan Berggren matchvinnare för St Louis

Andra raka segern för St Louis

St Louis vann på hemmaplan mot Montreal i NHL. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för St Louis, 2–0 (1–0, 1–0, 0–0).

Det här var fjärde gången den här säsongen som St Louis höll nollan.

Chicago nästa för St Louis

St Louis tog ledningen efter tio minuters spel genom Jonatan Berggren efter förarbete från Cam Fowler och Otto Stenberg.

Efter 10.13 i andra perioden nätade Robert Thomas framspelad av Alexey Toropchenko och gjorde 2–0.

I tredje perioden höll St Louis i sin 2–0-ledning och vann.

Det här betyder att St Louis ligger på fjärde plats i Central division och Montreal är på tredje plats i Atlantic division.

Säsongens första möte lagen emellan vann St Louis med 4–3.

Torsdag 8 januari 03.30 spelar St Louis borta mot Chicago. Montreal möter Dallas borta i American Airlines Center söndag 4 januari 20.00.

St Louis–Montreal 2–0 (1–0, 1–0, 0–0)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 1–0 (10.48) Jonatan Berggren (Cam Fowler, Otto Stenberg).

Andra perioden: 2–0 (30.13) Robert Thomas (Alexey Toropchenko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 3-0-2

Montreal: 3-1-1

Nästa match:

St Louis: Chicago Blackhawks, borta, 8 januari 03.30

Montreal: Dallas Stars, borta, 4 januari 20.00