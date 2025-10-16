St Louis en lätt match för Chicago

Chicago vann med 8–3 mot St Louis

Chicagos Lukas Reichel tvåmålsskytt

Frank Nazar avgjorde för Chicago

Chicago fick rejäl utdelning när laget vann på bortaplan mot St Louis i NHL med 8–3 (2–2, 3–0, 3–1).

Lukas Reichel gjorde två mål för Chicago

Chicago tog ledningen i början av första perioden genom Ilja Michejev.

St Louis kvitterade till 1–1 genom Jake Neighbours tidigt i matchen.

Efter 5.38 gjorde Chicago 1–2 genom Lukas Reichel.

St Louis gjorde 2–2 genom Dylan Holloway efter 14.59. I andra perioden var det Chicago som var starkast och gick från 2–2 till 2–5 genom mål av Lukas Reichel, Frank Nazar och Jason Dickinson. Chicago hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.17 genom Ryan Donato och gick upp till 2–7 innan St Louis svarade.

Segern skrevs till slut till 3–8 för Chicago.

Chicagos Alex Vlasic hade tre assists.

St Louis ligger på åttonde och sista plats i tabellen efter matchen medan Chicago ligger på tredje plats.

Nästa motstånd för St Louis är Dallas. Lagen möts söndag 19 oktober 01.00 i Enterprise Center. Chicago tar sig an Vancouver hemma lördag 18 oktober 02.30.

St Louis–Chicago 3–8 (2–2, 0–3, 1–3)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 0–1 (3.09) Ilja Michejev, 1–1 (4.39) Jake Neighbours (Colton Parayko, Pavel Butjnevitj), 1–2 (5.38) Lukas Reichel (Matt Grzelcyk), 2–2 (14.59) Dylan Holloway (Jordan Kyrou).

Andra perioden: 2–3 (22.45) Lukas Reichel (Alex Vlasic, Connor Bedard), 2–4 (24.49) Frank Nazar (Tyler Bertuzzi, Wyatt Kaiser), 2–5 (29.34) Jason Dickinson (Alex Vlasic).

Tredje perioden: 2–6 (41.17) Ryan Donato (Ilja Michejev, Alex Vlasic), 2–7 (45.14) Teuvo Teraväinen (Connor Bedard, Sam Rinzel), 3–7 (51.28) Tyler Tucker (Jake Neighbours), 3–8 (52.21) Ryan Greene.

Nästa match:

St Louis: Dallas Stars, hemma, 19 oktober

Chicago: Vancouver Canucks, hemma, 18 oktober