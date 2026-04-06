St Louis avgjorde tät match mot Colorado i tredje perioden

St Louis segrade borta mot Colorado i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan St Louis fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (1–1, 1–1, 0–1).

När St Louis och Colorado senast gjorde upp var Colorado klart bättre och vann med hela 6–1. Nu kom alltså revanschen för St Louis.

St Louis tog ledningen efter tolv minuters spel genom Robert Thomas på pass av Jimmy Snuggerud och Dylan Holloway. Colorado kvitterade till 1–1 efter 15.10 när Parker Kelly fick träff efter förarbete av Brent Burns och Logan O’Connor.

Redan efter 3.40 i andra perioden tog laget ledningen genom Brent Burns efter förarbete från Nick Blankenburg och Brock Nelson. Efter 4.09 i andra perioden nätade Robert Thomas på nytt framspelad av Dylan Holloway och Jimmy Snuggerud och kvitterade för St Louis.

17.10 in i tredje perioden nätade St Louis Robert Thomas återigen på pass av Jimmy Snuggerud och Dylan Holloway och avgjorde matchen.

Robert Thomas gjorde tre mål för St Louis, Dylan Holloway hade tre assists och Jimmy Snuggerud hade tre assists.

I nästa match möts lagen igen i Enterprise Center, onsdag 8 april 02.00.

Colorado–St Louis 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 0–1 (12.01) Robert Thomas (Jimmy Snuggerud, Dylan Holloway), 1–1 (15.10) Parker Kelly (Brent Burns, Logan O’Connor).

Andra perioden: 2–1 (23.40) Brent Burns (Nick Blankenburg, Brock Nelson), 2–2 (24.09) Robert Thomas (Dylan Holloway, Jimmy Snuggerud).

Tredje perioden: 2–3 (57.10) Robert Thomas (Jimmy Snuggerud, Dylan Holloway).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 2-0-3

St Louis: 3-1-1

Nästa match:

Colorado: St Louis Blues, borta, 8 april 02.00

St Louis: Colorado Avalanche, hemma, 8 april 02.00