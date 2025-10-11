St Louis avgjorde i slutperioden mot Calgary

St Louis vann med 4–2 mot Calgary

Jake Neighbours tvåmålsskytt för St Louis

Andra raka nederlaget för Calgary

St Louis vann borta i Scotiabank Saddledome mot Calgary i NHL. Matchen var lika in i tredje perioden men sen gjorde Jake Neighbours 2–3 och två minuter senare Pius Suter 2–4. Matchen slutade 2–4 (1–0, 1–2, 0–2).

Det var St Louis första seger, efter förlusten med 0–5 mot Minnesota i premiären.

Matt Coronato gav Calgary ledningen efter 14 minuters spel assisterad av Joel Farabee och Nazem Kadri. Robert Thomas och Jake Neighbours låg sen bakom vändningen till 1–2 för St Louis.

Calgary kvitterade till 2–2 genom Matt Coronato i andra perioden. I tredje perioden var St Louis starkast och gick från 2–2 till 2–4 genom två snabba mål i mitten av perioden av Jake Neighbours och Pius Suter och avgjorde matchen.

Nästa motstånd för Calgary är Vegas. Lagen möts onsdag 15 oktober 03.00 i Scotiabank Saddledome. St Louis tar sig an Vancouver borta tisdag 14 oktober 01.30.

Calgary–St Louis 2–4 (1–0, 1–2, 0–2)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (14.43) Matt Coronato (Joel Farabee, Nazem Kadri).

Andra perioden: 1–1 (32.44) Jake Neighbours (Robert Thomas, Pavel Buchnevich), 1–2 (34.24) Robert Thomas (Jimmy Snuggerud, Justin Faulk), 2–2 (34.57) Matt Coronato (Kevin Bahl).

Tredje perioden: 2–3 (51.09) Jake Neighbours (Colton Parayko, Cam Fowler), 2–4 (53.38) Pius Suter (Tyler Tucker, Nathan Walker).

Nästa match:

Calgary: Vegas Golden Knights, hemma, 15 oktober

St Louis: Vancouver Canucks, borta, 14 oktober