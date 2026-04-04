SSK vann – reducerar matchserien mot Björklöven

SSK vann med 4–2 mot Björklöven

SSK vann på hemmaplan med 4–2 (0–1, 3–0, 1–1) i Hockeyallsvenskans semifinal. Därmed reducerar SSK i matchserien, som Björklöven leder med 2-1 i matcher.

Segern var ett skönt trendbrott för SSK som hade åtta raka förluster mot Björklöven inför lördagens match.

Axel Ottosson gjorde 1–0 till gästerna Björklöven efter nio minuter med assist av Linus Cronholm.

SSK gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Björklöven reducerade till 3–2 redan efter efter 3.29 i tredje perioden genom Marcus Björk efter förarbete från Oliwer Sjöström och Marcus Nilsson. Fler mål än så blev det inte för Björklöven. SSK punkterade matchen med ett 4–2-mål med sju sekunder kvar att spela genom Niklas Arell. Därmed hade SSK vänt matchen.

Nästa match spelas på måndag 15.00 i AXA Sports Center.

SSK–Björklöven 4–2 (0–1, 3–0, 1–1)

Hockeyallsvenskans semifinal, AXA Sports Center

Första perioden: 0–1 (9.23) Axel Ottosson (Linus Cronholm).

Andra perioden: 1–1 (24.57) Andrew Vanderbeck (Daniel Norbe, Sebastian Dyk), 2–1 (26.09) Andrew Vanderbeck, 3–1 (37.10) Albin Carlson (Sebastian Dyk, Henrik Eriksson).

Tredje perioden: 3–2 (43.29) Marcus Björk (Oliwer Sjöström, Marcus Nilsson), 4–2 (59.53) Niklas Arell.

Ställning i serien: SSK–Björklöven 1–2

6 april, 15.00, SSK–Björklöven, i AXA Sports Center