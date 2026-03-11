SSK vann matchserien mot Mora

SSK segrade – 6–1 mot Mora

Sebastian Dyk tremålsskytt för SSK

Henrik Eriksson matchvinnare för SSK

Segern hemma med 6–1 (4–0, 1–0, 1–1) gör att SSK har säkrat segern i matchserien mot Mora i Hockeyallsvenskans åttondelsfinal. SSK vann totalt med 2-0 i matcher.

Sebastian Dyk gjorde tre mål för SSK

SSK stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Efter 15.45 i andra perioden nätade Patrik Zackrisson på pass av Felix Öhrqvist och Albin Carlson och gjorde 5–0.

6.06 in i tredje perioden slog Sebastian Dyk till på nytt framspelad av Teemu Väyrynen och Andrew Vanderbeck och ökade ledningen. 16.08 in i perioden nätade Moras Mikkel Eriksen framspelad av Isac Jonsson och Felix Johansson och reducerade. Men mer än så orkade Mora inte med.

SSK:s Sebastian Dyk gjorde tre mål.

SSK–Mora 6–1 (4–0, 1–0, 1–1)

Hockeyallsvenskans åttondelsfinal, AXA Sports Center

Första perioden: 1–0 (1.59) Teemu Väyrynen (Filip Holst, Filip Windlert), 2–0 (3.04) Henrik Eriksson (William Eriksson, Roope Laavainen), 3–0 (8.41) Sebastian Dyk (Daniel Norbe), 4–0 (16.01) Sebastian Dyk (Andrew Vanderbeck).

Andra perioden: 5–0 (35.45) Patrik Zackrisson (Felix Öhrqvist, Albin Carlson).

Tredje perioden: 6–0 (46.06) Sebastian Dyk (Teemu Väyrynen, Andrew Vanderbeck), 6–1 (56.08) Mikkel Eriksen (Isac Jonsson, Felix Johansson).

Ställning i serien: SSK–Mora 2–0