SSK vann hemma mot Oskarshamn

SSK-seger med 3–2 mot Oskarshamn

Carter Ashton avgjorde för SSK

Andra raka segern för SSK

SSK tog till slut hem segern mot Oskarshamn i matchen hemma i Scaniarinken på måndagen. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 3–2 (2–0, 0–0, 1–2).

SSK–Oskarshamn – mål för mål

Filip Windlert gjorde 1–0 till SSK efter sju minuter med assist av Filip Engarås och Carter Ashton.

Laget gjorde 2–0 efter 17.57 när Henrik Eriksson fick träff assisterad av William Wiå och Patrik Zackrisson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Efter 10.48 i tredje perioden ökade SSK på till 3–0 genom Carter Ashton.

Filiph Engsund och Herman Träff reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–2 kom inte Oskarshamn.

Fredag 2 januari 19.00 möter SSK Bik Karlskoga borta i Nobelhallen medan Oskarshamn spelar hemma mot Nybro.

SSK–Oskarshamn 3–2 (2–0, 0–0, 1–2)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (7.02) Filip Windlert (Filip Engarås, Carter Ashton), 2–0 (17.57) Henrik Eriksson (William Wiå, Patrik Zackrisson).

Tredje perioden: 3–0 (50.48) Carter Ashton (Filip Engarås), 3–1 (54.32) Filiph Engsund (Teemu Olavi Lepaus, Herman Träff), 3–2 (58.48) Herman Träff (Pontus Näsén, Joni Ikonen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 3-0-2

Oskarshamn: 2-0-3

Nästa match:

SSK: BIK Karlskoga, borta, 2 januari 19.00

Oskarshamn: Nybro Vikings IF, hemma, 2 januari 19.00