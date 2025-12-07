SSK U20 vann toppmötet hemma mot Örebro Hockey U20

SSK U20-seger med 4–3 efter straffar

SSK U20:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Hugo Zetterlund gjorde två mål för SSK U20

Två topplag möttes i U20 nationell södra under lördagen när SSK U20 tog emot tredjeplacerade Örebro Hockey U20. SSK U20 vann matchen med 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Det var SSK U20:s fjärde raka seger mot Örebro Hockey U20.

Segern var SSK U20:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Hugo Zetterlund med två mål för SSK U20

Oscar Olsson gjorde 1–0 till Örebro Hockey U20 efter 11.14 på pass av Filip Thorling och Oliver Höglund.

Efter 19.02 kvitterade SSK U20 när Hugo Zetterlund fick träff efter förarbete från Karl Sterner och Filip Holst.

SSK U20 gjorde också 2–1 efter 7.01 i andra perioden när Hugo Zetterlund fick träff återigen framspelad av Filip Holst och Karl Sterner.

Örebro Hockey U20:s Oscar Olsson gjorde 2–2 efter 9.46 på pass av Oliver Höglund och Filip Thorling.

Efter 33 sekunder i tredje perioden tog laget ledningen genom Oliver Höglund assisterad av Oscar Olsson och Filip Thorling.

Tim-Kristian Lukkarinen stod för målet när SSK U20 kvitterade till 3–3 med 18 sekunder kvar att spela på passning från Winston Cummings och Hugo Zetterlund.

SSK U20 vann straffläggningen efter att Alexander Hjorth satt den avgörande straffen.

Oliver Höglund gjorde ett mål för Örebro Hockey U20 och två assist, Oscar Olsson stod för tre poäng, varav två mål och Filip Thorling hade tre assists. Hugo Zetterlund gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för SSK U20.

Det här var SSK U20:s femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Örebro Hockey U20:s tredje uddamålsförlust.

SSK U20 stannar därmed på andra plats och Örebro Hockey U20 på tredje plats i tabellen. Noteras kan att SSK U20 sedan den 13 november har avancerat fem placeringar i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Södertälje SK vunnit.

Nästa motstånd för SSK U20 är Färjestad. Örebro Hockey U20 tar sig an VIK Hockey U20 borta. Båda matcherna spelas söndag 7 december 12.00.

SSK U20–Örebro Hockey U20 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

U20 nationell södra, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (11.14) Oscar Olsson (Filip Thorling, Oliver Höglund), 1–1 (19.02) Hugo Zetterlund (Karl Sterner, Filip Holst).

Andra perioden: 2–1 (27.01) Hugo Zetterlund (Filip Holst, Karl Sterner), 2–2 (29.46) Oscar Olsson (Oliver Höglund, Filip Thorling).

Tredje perioden: 2–3 (40.33) Oliver Höglund (Oscar Olsson, Filip Thorling), 3–3 (59.42) Tim-Kristian Lukkarinen (Winston Cummings, Hugo Zetterlund).

Straffar: 4–3 (65.00) Alexander Hjorth.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U20: 4-1-0

Örebro Hockey U20: 3-1-1

Nästa match:

SSK U20: Färjestads BK, hemma, 7 december

Örebro Hockey U20: VIK Västerås HK, borta, 7 december