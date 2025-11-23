SSK U20 fortsätter att vinna – har nu fyra raka segrar

SSK U20 vann med 4–3 mot Rögle

SSK U20:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

SSK U20:s Karl Sterner tvåmålsskytt

Det går fortsatt bra för SSK U20 i U20 nationell södra. På söndagen mötte laget Rögle i Scaniarinken och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Rögle blev 4–3 (0–1, 1–2, 3–0).

Rögles tränare Pontus Lägge tyckte så här om matchen:

– Jag är djupt imponerad av vår laganda och kämparglöd idag. Dessa egenskaper kommer utan tvekan att gynna oss i takt med att slutspelet närmar sig. Matcher mot Södertälje SK är alltid intensiva och underhållande, och de erbjuder en givande upplevelse för alla inblandade, oavsett om man är åskådare, spelare eller tränare. Trots ytterligare skador och sjukdomar inför dagens match, samt en skada redan i första perioden, presterade laget på en hög nivå. Flera spelare spelade över 25 minuter för andra dagen i rad, och alla höll sig konsekvent till vår gameplan och arbetade målmedvetet för varandra. Hela tränarstaben är stolta över spelarnas insatser och hur vi hanterat helgen med positivitet, engagemang och arbetsvilja. Vi ledde större delen av matchen idag och tog flera kliv i att börja spela en vuxen och mogen ishockey, men tappade tyvärr i tredje perioden på grund av minskad ork mot ett av seriens starkaste lag, med flera spelare som har erfarenhet från Hockeyallsvenskan. Det är naturligtvis tråkigt att återvända hem med färre poäng än förväntat, men ur ett utbildningsperspektiv har denna vecka varit oerhört värdefull, stimulerande och givande för våra spelare, och den kommer att gynna oss i längden.

SSK U20:s fina hemmaform håller i sig. Segern var femte raka i Scaniarinken.

Balazs Bendeguz Ven blev matchvinnare

Edwin Myrestam gav Rögle ledningen efter 4.33 med assist av Melker Sigurd och Marwin Jarbsjö.

Efter 1.46 i andra perioden gjorde Rögle 0–2 genom Oliver Dejbjerg Larsen.

SSK U20 reducerade dock till 1–2 genom Karl Sterner tidigt i perioden av perioden.

Rögle gjorde 1–3 genom Arvid Stolt efter 5.20.

SSK U20 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–3 till ledning med 4–3. Bendeguz Vens 4–3-mål kom med drygt fem minuter kvar av matchen.

SSK U20:s Karl Sterner stod för två mål och två assists och Adam Hesselvall gjorde ett mål och tre målgivande passningar.

Det här var SSK U20:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rögles åttonde uddamålsförlust.

Resultatet innebär att SSK U20 ligger kvar på tredje plats och Rögle på fjärde plats i tabellen. Ett fint lyft i tabellen för SSK U20 som så sent som den 13 november låg på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Rögle vunnit.

På lördag 29 november 16.00 spelar SSK U20 hemma mot Frölunda och Rögle borta mot Örebro Hockey U20.

SSK U20–Rögle 4–3 (0–1, 1–2, 3–0)

U20 nationell södra, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (4.33) Edwin Myrestam (Melker Sigurd, Marwin Jarbsjö).

Andra perioden: 0–2 (21.46) Oliver Dejbjerg Larsen (Milo Fortkord), 1–2 (22.23) Karl Sterner (Filip Holst, Adam Hesselvall), 1–3 (25.20) Arvid Stolt (Edwin Myrestam, Isak Norlin).

Tredje perioden: 2–3 (45.46) Adam Hesselvall (William Säfström, Karl Sterner), 3–3 (51.55) Karl Sterner (Ludvig Söderberg, Adam Hesselvall), 4–3 (54.47) Balazs Bendeguz Ven (Adam Hesselvall, Karl Sterner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U20: 4-1-0

Rögle: 2-1-2

Nästa match:

SSK U20: Frölunda, hemma, 29 november

Rögle: Örebro HK, borta, 29 november