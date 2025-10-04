SSK U20 bröt Frölundas segersvit

SSK U20 segrade – 6–3 mot Frölunda

Axel Klingvall matchvinnare för SSK U20

Frölunda nu första, SSK U20 på fjärde plats

Efter fem segrar i rad i U20 nationell södra för Frölunda så tog vinstsviten slut hemma mot SSK U20. Matchen på lördagen i Frölundaborg slutade 3–6 (2–1, 1–2, 0–3). Det var första förlusten i serien för Frölunda.

Frölunda–SSK U20 – mål för mål

Frölunda startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Felix Sibbesson och Max Westergård innan SSK U20 svarade och gjorde 2–1 genom Roko Gorsic. SSK U20 kvitterade också till 2–2 genom Tim-Kristian Lukkarinen i andra perioden.

Frölunda tog ledningen på nytt genom Axel Järnstedt efter 16.49.

SSK U20 gjorde 3–3 genom Axel Diberius med 2.45 kvar att spela av perioden. SSK U20 spelade bra i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–6 genom mål av Axel Klingvall, Hugo Zetterlund och Winston Cummings och avgjorde matchen.

För SSK U20 gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Frölunda fortfarande leder serien, två poäng före Örebro Hockey.

Söndag 5 oktober 12.00 möter Frölunda VIK Hockey U20 hemma i Frölundaborg medan SSK U20 spelar borta mot Växjö.

Frölunda–SSK U20 3–6 (2–1, 1–2, 0–3)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (1.50) Felix Sibbesson (Axel Järnstedt), 2–0 (10.30) Max Westergård (Linus Rörth, Adam Nömme), 2–1 (16.03) Roko Gorsic (Winston Cummings, Nils Håkansson).

Andra perioden: 2–2 (33.44) Tim-Kristian Lukkarinen (Filip Holst), 3–2 (36.49) Axel Järnstedt (Felix Sibbesson), 3–3 (37.15) Axel Diberius (Jason Rosqvist, Marlon Mahlberg).

Tredje perioden: 3–4 (45.17) Axel Klingvall (Alexander Dani), 3–5 (58.37) Hugo Zetterlund (Nils Håkansson), 3–6 (58.56) Winston Cummings (Ludvig Söderberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-0-1

SSK U20: 3-0-2

Nästa match:

Frölunda: VIK Västerås HK, hemma, 5 oktober

SSK U20: Växjö Lakers HC, borta, 5 oktober