SSK U18:s starka svit mot Almtuna fortsätter

SSK U18 segrade – 6–1 mot Almtuna

SSK U18:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Loke Åkesson med två mål för SSK U18

Fyra raka segrar hade SSK U18 mot just Almtuna i U18 regional öst topp 6 herr inför söndagens match. Och på söndagen segrade SSK U18 på nytt – den här gången med hela 6–1 (1–0, 4–1, 1–0) hemma i Månsbrorinken.

Resultatet betyder att serieledande SSK U18 tog sjätte segern i följd och att Almtuna samtidigt förlorade efter tre segrar i rad.

Mille Forslund blev matchvinnare

Noel Lundell gjorde 1–0 till SSK U18 efter 19.52 efter pass från Mille Forslund och Emil Thörn.

SSK U18 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–0 efter 4.22 genom Mille Forslund och gick upp till 4–0 innan Almtuna svarade.

I periodpausen hade SSK U18 ledningen med 5–1.

2.53 in i tredje perioden fick David Niederleitner utdelning framspelad av Winston Ilmarsson och Anton Wigell och ökade ledningen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Södertälje SK vunnit.

Nästa motstånd för SSK U18 är Huddinge IK. Lagen möts torsdag 4 december 19.30 i Björkängshallen. Almtuna tar sig an Huddinge IK hemma tisdag 2 december 19.30.

SSK U18–Almtuna 6–1 (1–0, 4–1, 1–0)

U18 regional öst topp 6 herr, Månsbrorinken

Första perioden: 1–0 (19.52) Noel Lundell (Mille Forslund, Emil Thörn).

Andra perioden: 2–0 (24.22) Mille Forslund (Noel Lundell, Emil Thörn), 3–0 (24.44) Anton Wigell (Matheo Burkards), 4–0 (32.58) Loke Åkesson (Winston Ilmarsson, Oscar Lindén), 4–1 (34.05) Emil Tossavainen (Neo Björklund, Jonathan Edin), 5–1 (35.10) Loke Åkesson (Adrian Norin, Alvin Wretling).

Tredje perioden: 6–1 (42.53) David Niederleitner (Winston Ilmarsson, Anton Wigell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U18: 5-0-0

Almtuna: 3-1-1

Nästa match:

SSK U18: Huddinge IK, borta, 4 december

Almtuna: Huddinge IK, hemma, 2 december