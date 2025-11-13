SSK U18:s fina svit fortsätter mot Huddinge IK

SSK U18-seger med 6–2 mot Huddinge IK

Loke Åkesson matchvinnare för SSK U18

Andra raka segern för SSK U18

SSK U18 fortsätter att ha det lätt mot Huddinge IK i U18 regional öst topp 6 herr. På torsdagen vann SSK U18 på nytt – den här gången med hela 6–2 (0–2, 1–0, 5–0) hemma i Scaniarinken. Det var SSK U18:s femte raka seger mot Huddinge IK.

Det var andra raka för SSK U18, efter 6–3-segern mot Almtuna i premiären.

AIK nästa för SSK U18

Huddinge IK tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fem minuter. David Niederleitner reducerade för SSK U18 tidigt i andra perioden assisterad av Oliver Antell och Adrian Norin. I tredje perioden var det i stället SSK U18 som hade övertaget. Laget vann perioden med hela 5–0 och matchen med 6–2.

SSK U18:s Loke Åkesson stod för ett mål och två assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann Södertälje SK med 3–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 16 november. Då möter SSK U18 AIK i Ulriksdals IP 14.00. Huddinge IK tar sig an Djurgården hemma 12.00.

SSK U18–Huddinge IK 6–2 (0–2, 1–0, 5–0)

U18 regional öst topp 6 herr, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (15.05) Hampus Nordlander (Elias Fredriksson, Dante Islercelik), 0–2 (19.51) Hugo Christersson (Ludvig Roos).

Andra perioden: 1–2 (22.03) David Niederleitner (Oliver Antell, Adrian Norin).

Tredje perioden: 2–2 (45.44) Mille Forslund (Viggo Fors, Loke Åkesson), 3–2 (53.31) Loke Åkesson (Jonathan Cremonese, Viggo Fors), 4–2 (54.18) Noel Lundell (Mille Forslund), 5–2 (56.34) Oscar Lindén, 6–2 (59.52) Winston Ilmarsson (Loke Åkesson).

Nästa match:

SSK U18: AIK, borta, 16 november

Huddinge IK: Djurgårdens IF, hemma, 16 november