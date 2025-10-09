SSK U18 vände och vann mot Almtuna

SSK U18 vann med 3–1 mot Almtuna

SSK U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Anton Wigell matchvinnare för SSK U18

Matchen i U18 regional öst herr mellan SSK U18 och Almtuna i Scaniarinken fick se en vändning i sista perioden. Bortalaget Almtuna hade ledningen i början av tredje perioden, med 1–0, men SSK U18 vände matchen och vann till slut med 3–1.

Segern var SSK U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

SSK U18–Almtuna – mål för mål

Issy Norstedt gjorde 1–0 till Almtuna efter elva minuters spel framspelad av Oliver Wiita och Elias Vesterlund.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. SSK U18 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. SSK U18:s mål gjordes av Noel Lundell, David Niederleitner och Anton Wigell.

Det här betyder att SSK U18 nu ligger på fjärde plats i tabellen och Almtuna är på sjätte plats.

Söndag 12 oktober möter SSK U18 Djurgården borta 12.00 och Almtuna möter Nacka hemma 17.00.

SSK U18–Almtuna 3–1 (0–1, 0–0, 3–0)

U18 regional öst herr, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (11.21) Issy Norstedt (Oliver Wiita, Elias Vesterlund).

Tredje perioden: 1–1 (44.24) David Niederleitner (Simon Nordberg, Matheo Burkards), 2–1 (48.14) Anton Wigell (Jonathan Cremonese), 3–1 (55.01) Noel Lundell (Mille Forslund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U18: 4-0-1

Almtuna: 3-1-1

Nästa match:

SSK U18: Djurgårdens IF, borta, 12 oktober

Almtuna: Nacka HK, hemma, 12 oktober