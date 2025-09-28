SSK U18 besegrade Nacka med 4–2

SSK U18 vann med 4–2 mot Nacka

Felix Thörn avgjorde för SSK U18

Andra raka segern för SSK U18

Bortalaget SSK U18 tog hem segern mot Nacka i U18 regional öst herr. 2–4 (0–1, 0–1, 2–2) slutade matchen på söndagen.

Brinken nästa för SSK U18

SSK U18 tog ledningen efter 6.00, genom Viggo Fors på pass av David Niederleitner och Viggo Carlson. Efter 14.59 i andra perioden nätade Winston Ilmarsson, framspelad av Wille Asplund och gjorde 0–2. SSK U18 gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 0–2 till 0–4, målen av Felix Thörn och Anton Wigell. Målen punkterade matchen.

Bailey Bascones och Oliver Hammerman reducerade förvisso, men närmare än 2–4 kom inte Nacka. SSK U18 tog därmed en säker seger.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för SSK U18 med 4–3.

Torsdag 2 oktober möter Nacka Tyresö Hanviken Hockey borta 19.40 och SSK U18 möter Brinken hemma 19.30.

Nacka–SSK U18 2–4 (0–1, 0–1, 2–2)

U18 regional öst herr, Nacka Ishall

Första perioden: 0–1 (6.00) Viggo Fors (David Niederleitner, Viggo Carlson).

Andra perioden: 0–2 (34.59) Winston Ilmarsson (Wille Asplund).

Tredje perioden: 0–3 (46.29) Felix Thörn (Viggo Fors, Alfred Lagerberg), 0–4 (47.56) Anton Wigell (Matheo Burkards, Lucas Törngren), 1–4 (52.46) Bailey Bascones (Noel Dourrouj, Vidar Bildsten), 2–4 (56.22) Oliver Hammerman (Vidar Bildsten).

Nästa match:

Nacka: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 2 oktober

SSK U18: Brinkens IF, hemma, 2 oktober