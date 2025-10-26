SSK U18 besegrade Huddinge IK med 3–1

SSK U18-seger med 3–1 mot Huddinge IK

SSK U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Loke Åkesson matchvinnare för SSK U18

SSK U18 vann mötet med Huddinge IK hemma med 3–1 (0–0, 2–1, 1–0) på söndagen i U18 regional öst herr.

Segern var SSK U18:s femte på de senaste sex matcherna.

SSK U18–Huddinge IK – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. SSK U18 startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Anton Wigell och Loke Åkesson innan Huddinge IK svarade och gjorde 2–1 genom Ebbe Klingborg. 4.48 in i tredje perioden nätade SSK U18:s Mille Forslund framspelad av Jonathan Cremonese och Adrian Norin och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Det här betyder att SSK U18 slutar på tredje plats och Huddinge IK på fjärde plats. Båda lagen är därmed klara för kvalspel uppåt. SSK U18 var sjua i tabellen för elva dagar sedan, men har fått ett lyft.

SSK U18–Huddinge IK 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)

U18 regional öst herr, Scaniarinken

Andra perioden: 1–0 (21.44) Anton Wigell (David Niederleitner, Oliver Antell), 2–0 (28.16) Loke Åkesson (Noel Lundell, Matheo Burkards), 2–1 (35.04) Ebbe Klingborg (David Eklund, Hugo Christersson).

Tredje perioden: 3–1 (44.48) Mille Forslund (Jonathan Cremonese, Adrian Norin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U18: 4-0-1

Huddinge IK: 3-0-2