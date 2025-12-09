SSK U18 är klar seriesegrare efter seger mot Täby

SSK U18-seger med 7–2 mot Täby

SSK U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

SSK U18:s Mille Forslund tvåmålsskytt

Segern med 7–2 (4–0, 0–1, 3–1) borta mot Täby gör att SSK U18 är seriesegrare i U18 regional öst topp 6 herr. Täby ligger på femte plats i tabellen.

Det var SSK U18:s nionde raka seger mot Täby.

Segern var SSK U18:s åttonde på de senaste nio matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

Noel Lundell matchvinnare för SSK U18

SSK U18 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4.

Efter 5.40 i andra perioden nätade Sixten Nilson på pass av Vincent Bäckdahl och Markus Malmgren och reducerade åt Täby.

SSK U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.43 genom Adrian Norin och gick upp till 1–6 innan Täby svarade.

2–7 blev det till slut för SSK U18.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Södertälje SK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 11 december. Då möter Täby Huddinge IK i Björkängshallen 19.40. SSK U18 tar sig an Djurgården hemma 19.00.

Täby–SSK U18 2–7 (0–4, 1–0, 1–3)

U18 regional öst topp 6 herr, Tibble Ishall

Första perioden: 0–1 (3.00) Mille Forslund, 0–2 (14.17) Felix Thörn, 0–3 (14.41) Noel Lundell (Oscar Lindén), 0–4 (15.36) Winston Ilmarsson (Viggo Fors, Alfred Lagerberg).

Andra perioden: 1–4 (25.40) Sixten Nilson (Vincent Bäckdahl, Markus Malmgren).

Tredje perioden: 1–5 (44.43) Adrian Norin (Henry Nicolaysen, Wille Asplund), 1–6 (48.20) Alvin Wretling (Adrian Norin, Alfred Lagerberg), 2–6 (49.08) Vincent Bäckdahl (Sixten Nilson), 2–7 (49.59) Mille Forslund (Henry Nicolaysen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 1-0-4

SSK U18: 4-0-1

Nästa match:

Täby: Huddinge IK, borta, 11 december 19.40

SSK U18: Djurgårdens IF, hemma, 11 december 19.00