SSK J18 vann efter avgörande i tredje perioden mot Tyresö Hanviken Hockey

SSK J18 segrade – 5–3 mot Tyresö Hanviken Hockey

Loke Åkesson gjorde två mål för SSK J18

Viggo Fors matchvinnare för SSK J18

Det blev seger för SSK J18 borta mot Tyresö Hanviken Hockey i U18 regional öst herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Viggo Fors 3–4 och 16 sekunder senare Oscar Lindén 3–5. Matchen slutade 3–5 (1–2, 2–1, 0–2).

Det var första segern för SSK J18, efter 1–2 mot Flemingsberg i premiären.

SSK J18:s Loke Åkesson tvåmålsskytt

Tyresö Hanviken Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Max Andersson.

Loke Åkesson och Mille Forslund låg sen bakom vändningen till 1–2 för SSK J18. Tyresö Hanviken Hockey kvitterade till 2–2 genom Jonatan Tapper i början av andra perioden i andra perioden.

SSK J18 tog ledningen på nytt genom Loke Åkesson, som gjorde sitt andra mål, efter 3.15.

Tyresö Hanviken Hockey kvitterade till 3–3 genom Jonathan Thyselius efter 10.37 av perioden. Tredje perioden var länge mållös. SSK J18 gick från 3–3 till 3–5 genom två snabba mål på 16 sekunder i slutet av perioden av Viggo Fors och Oscar Lindén och avgjorde matchen. Det sista målet kom med 1.3 kvar att spela.

SSK J18:s Viggo Fors stod för tre poäng, varav ett mål och Loke Åkesson gjorde två mål och ett assist.

I nästa match, söndag 28 september, har Tyresö Hanviken Hockey Sollentuna borta 17.10, medan SSK J18 spelar borta mot Nacka 18.30.

Tyresö Hanviken Hockey–SSK J18 3–5 (1–2, 2–1, 0–2)

U18 regional öst herr, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (1.01) Max Andersson, 1–1 (7.32) Loke Åkesson (Mille Forslund, Matheo Burkards), 1–2 (10.00) Mille Forslund (Loke Åkesson, Viggo Fors).

Andra perioden: 2–2 (21.05) Jonatan Tapper (Emil Heidgren), 2–3 (23.15) Loke Åkesson (Viggo Fors, Adrian Norin), 3–3 (30.37) Jonathan Thyselius (Leo Tidström).

Tredje perioden: 3–4 (58.41) Viggo Fors, 3–5 (58.57) Oscar Lindén (Adrian Norin, David Niederleitner).

Nästa match:

Tyresö Hanviken Hockey: Sollentuna HC, borta, 28 september

SSK J18: Nacka HK, borta, 28 september