SSK förlänger segersviten mot Östersunds IK
- SSK vann med 2–0 mot Östersunds IK
- William Wiå avgjorde för SSK
- SSK höll nollan
SSK fortsätter att vinna mot Östersunds IK i hockeyallsvenskan. På söndagen segrade SSK på nytt – den här gången med 2–0 (1–0, 0–0, 1–0) hemma i Scaniarinken. Det var SSK:s 15:e raka seger mot Östersunds IK.
Det här var femte gången den här säsongen som SSK:s målvakter höll nollan.
Vimmerby nästa för SSK
William Wiå gav SSK ledningen efter tolv minuters spel framspelad av Felix Öhrqvist och Patrik Zackrisson.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
Henrik Eriksson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med tio sekunder kvar att spela efter förarbete av Hampus Harlestam och Sebastian Dyk. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Onsdag 4 mars 19.00 möter SSK Vimmerby borta i VBO Arena medan Östersunds IK spelar borta mot AIK.
SSK–Östersunds IK 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)
Hockeyallsvenskan, Scaniarinken
Första perioden: 1–0 (12.17) William Wiå (Felix Öhrqvist, Patrik Zackrisson).
Tredje perioden: 2–0 (59.50) Henrik Eriksson (Hampus Harlestam, Sebastian Dyk).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
SSK: 2-0-3
Östersunds IK: 1-0-4
Nästa match:
SSK: Vimmerby HC, borta, 4 mars 19.00
Östersunds IK: AIK, borta, 4 mars 19.00
