SSK förlänger segersviten mot Östersunds IK

SSK vann med 2–0 mot Östersunds IK

William Wiå avgjorde för SSK

SSK höll nollan

SSK fortsätter att vinna mot Östersunds IK i hockeyallsvenskan. På söndagen segrade SSK på nytt – den här gången med 2–0 (1–0, 0–0, 1–0) hemma i Scaniarinken. Det var SSK:s 15:e raka seger mot Östersunds IK.

Det här var femte gången den här säsongen som SSK:s målvakter höll nollan.

Vimmerby nästa för SSK

William Wiå gav SSK ledningen efter tolv minuters spel framspelad av Felix Öhrqvist och Patrik Zackrisson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Henrik Eriksson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med tio sekunder kvar att spela efter förarbete av Hampus Harlestam och Sebastian Dyk. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Onsdag 4 mars 19.00 möter SSK Vimmerby borta i VBO Arena medan Östersunds IK spelar borta mot AIK.

SSK–Östersunds IK 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (12.17) William Wiå (Felix Öhrqvist, Patrik Zackrisson).

Tredje perioden: 2–0 (59.50) Henrik Eriksson (Hampus Harlestam, Sebastian Dyk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 2-0-3

Östersunds IK: 1-0-4

Nästa match:

SSK: Vimmerby HC, borta, 4 mars 19.00

Östersunds IK: AIK, borta, 4 mars 19.00