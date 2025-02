Djurgården hade tagit tre raka segrar mot SSK före fredagens match i Hockeyallsvenskan, och på de tre matcherna gjort 12 mål mot bara 6 för SSK. Men borta på Hovet bröt SSK till slut Djurgårdens svit, och vann med 5–4 (1–0, 1–2, 2–2, 0–0, 1–0).

Segern var SSK:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Kalmar nästa för SSK

SSK tog ledningen efter 13.56, genom Marcus Eriksson på pass av Nolan Stevens och Albin Carlson. Albin Grewe och Anton Frondell låg sen bakom vändningen till 2–1 för Djurgården.

SSK kvitterade till 2–2 genom Amil Krupic i andra perioden. Djurgården gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–2 till 4–2, målen av Victor Eklund och Dick Axelsson.

SSK reducerade och kvitterade till 4–4 genom Viktor Liljegren och Sebastian Dyk. I straffläggningen var det SSK som avgjorde till 4–5. Den avgörande straffen stod Nolan Stevens för.

Nolan Stevens gjorde ett mål för SSK och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var Djurgårdens sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även SSK:s 13:e uddamålsseger.

För SSK gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen, medan Djurgården är på andra plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Djurgårdens IF har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Södertälje SK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Djurgården Nybro borta på söndag 23 februari 16.30. SSK möter Kalmar måndag 24 februari 19.00 hemma.

Djurgården–SSK 4–5 (0–1, 2–1, 2–2, 0–0, 0–1)

Första perioden: 0–1 (13.56) Marcus Eriksson (Nolan Stevens, Albin Carlson).

Andra perioden: 1–1 (23.45) Anton Frondell (Marcus Krüger, Mattias Hävelid), 2–1 (30.52) Albin Grewe (Ludvig Rensfeldt, August Berg), 2–2 (38.52) Amil Krupic (Miikka Pitkänen, Viktor Grahn).

Tredje perioden: 3–2 (45.49) Victor Eklund (Anton Frondell), 4–2 (46.21) Dick Axelsson (Linus Klasen, Mattias Hävelid), 4–3 (50.49) Viktor Liljegren (Nolan Stevens), 4–4 (53.56) Sebastian Dyk (Miikka Pitkänen, Nicolai Meyer).

Straffar: 4–5 (65.00) Nolan Stevens.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-1-1

SSK: 4-0-1

Nästa match:

Djurgården: Nybro Vikings IF, borta, 23 februari

SSK: Kalmar HC, hemma, 24 februari