Spånga IS U20 klart för kvalserien – avgjorde matchserien mot Brinken

Seger för Spånga IS U20 med 3–2 mot Brinken

Attith Sparrdal avgjorde för Spånga IS U20

Andra raka segern för Spånga IS U20

Segern på hemmaplan med 3–2 (0–0, 2–1, 1–1) gör att Spånga IS U20 har säkrat segern i matchserien mot Brinken i playoff till kvalserien till U20 region öst herr. Spånga IS U20 vann totalt med 2-0 i matcher.

Spånga IS U20–Brinken – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Brinken gjorde 0–1 genom Alexander Verhoof efter 11.00 i andra perioden.

Linuz Lindberg och Anton Letzler låg sen bakom vändningen till 2–1 för Spånga IS U20.

54 sekunder in i tredje perioden satte Attith Sparrdal pucken på pass av Viktor Wedin och ökade ledningen. 15.04 in i perioden nätade Brinkens Oliver Wallin på pass av Felix Lönnquist och Liam Schmiedtke och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Brinken.

Spånga IS U20–Brinken 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)

Playoff till kvalserien till U20 region öst herr, Stricct Travel Arena

Andra perioden: 0–1 (31.00) Alexander Verhoof (Vincent Wennblom), 1–1 (34.03) Anton Letzler, 2–1 (36.05) Linuz Lindberg (Attith Sparrdal, Elwin Lindqvist).

Tredje perioden: 3–1 (40.54) Attith Sparrdal (Viktor Wedin), 3–2 (55.04) Oliver Wallin (Felix Lönnquist, Liam Schmiedtke).