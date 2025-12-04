Spånga IS U18:s fina svit håller i sig efter 7–6 mot Trångsunds IF U18

Seger för Spånga IS U18 med 7–6 mot Trångsunds IF U18

Spånga IS U18:s nionde seger på de senaste nio matcherna

Spånga IS U18 avgjorde efter 59.47.

Segertåget fortsätter för Spånga IS U18. Mot Trångsunds IF U18 på hemmaplan i Stricct Travel Arena på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 7–6 (1–3, 1–1, 5–2) och har nu nio segrar i rad i U18 Div 1 östra B herr.

Linuz Lindberg stod för Spånga IS U18:s avgörande mål med bara 13 sekunder kvar av slutperioden.

Linuz Lindberg gjorde avgörande målet

Trångsunds IF U18 spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–1.

Efter 3.58 i andra perioden nätade Theodor Bergström framspelad av Mio Mårtendal och gjorde 1–4.

Spånga IS U18:s Lucas Sjökvist gjorde 2–4 efter 12.31 på pass av Noah Lindberg.

Spånga IS U18 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–4 till ledning med 5–4.

Oscar Sandberg och Elias Tingstorp låg sen bakom vändningen till 5–6 för Trångsunds IF U18.

Linuz Lindberg och Walter Flach såg till att Spånga IS U18 vände till ledning med 7–6.

Trångsunds IF U18:s Oscar Sandberg stod för tre poäng, varav ett mål. Linuz Lindberg gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Spånga IS U18, Sixten Classon hade tre assists och Viktor Wedin gjorde ett mål och totalt tre poäng.

Det här var Spånga IS U18:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Trångsunds IF U18:s fjärde uddamålsförlust.

Spånga IS U18 stannar därmed i serieledning och Trångsunds IF U18 på fjärde plats i tabellen.

Den 11 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Stortorpshallen.

Söndag 7 december 17.35 spelar Spånga IS U18 hemma mot Saltsjöbadens IF U18. Trångsunds IF U18 möter Värmdö HC 2 borta i Ekhallen tisdag 9 december 20.00.

Spånga IS U18–Trångsunds IF U18 7–6 (1–3, 1–1, 5–2)

U18 Div 1 östra B herr, Stricct Travel Arena

Första perioden: 0–1 (2.57) Eric Sjörén (Oscar Sandberg, Elias Tingstorp), 0–2 (6.09) Linus Fond (Hugo Sandberg), 0–3 (8.24) Gustav Malmström (Kimi Määttä, Lucas Mossberg), 1–3 (8.38) Viktor Wedin (Sixten Classon, Linuz Lindberg).

Andra perioden: 1–4 (23.58) Theodor Bergström (Mio Mårtendal), 2–4 (32.31) Lucas Sjökvist (Noah Lindberg).

Tredje perioden: 3–4 (47.11) Linuz Lindberg (Uno Wikman), 4–4 (47.40) Arvid Emtfors-Forsgren, 5–4 (54.41) Max Tuomela-Lundberg (Walter Flach, Lucas Sjökvist), 5–5 (55.04) Oscar Sandberg (Theodor Bergström), 5–6 (57.04) Elias Tingstorp (Eric Sjörén, Oscar Sandberg), 6–6 (58.44) Walter Flach (Sixten Classon, Viktor Wedin), 7–6 (59.47) Linuz Lindberg (Viktor Wedin, Sixten Classon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Spånga IS U18: 5-0-0

Trångsunds IF U18: 1-0-4

Nästa match:

Spånga IS U18: Saltsjöbadens IF, hemma, 7 december

Trångsunds IF U18: Värmdö HC 2, borta, 9 december