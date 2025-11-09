Spånga IS U18 tog ännu en seger – 7–6 mot Älta IF

Spånga IS U18 vann med 7–6 mot Älta IF

Spånga IS U18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Leo Elofsson tvåmålsskytt för Spånga IS U18

Det går fortsatt bra för Spånga IS U18 i U18 Div 1 östra B herr. På söndagen mötte laget Älta IF i Ältahallen och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Älta IF blev 7–6 (0–3, 4–3, 3–0).

Leo Elofsson tvåmålsskytt för Spånga IS U18

Älta IF dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

I andra perioden var det i stället Spånga IS U18 som hade greppet. Laget vann perioden med 3–4 och ställningen efter två perioder var 6–4.

Spånga IS U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 6–4 till 6–7 i tredje perioden. Elofssons 6–7-mål kom med drygt sex minuter kvar av matchen.

Leo Elofsson gjorde två mål för Spånga IS U18 och ett assist. Emil Därth och Alfred Friedman gjorde två mål och ett assist var för Älta IF.

Det här var Älta IF:s andra uddamålsförlust den här säsongen.

För Älta IF gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Spånga IS U18 är på första plats.

Den 14 december möts lagen återigen, då i Stricct Travel Arena.

Älta IF tar sig an Trångsunds IF U18 i nästa match borta lördag 15 november 17.30. Spånga IS U18 möter Haninge Anchors HC U18 hemma söndag 16 november 17.35.

Älta IF–Spånga IS U18 6–7 (3–0, 3–4, 0–3)

U18 Div 1 östra B herr, Ältahallen

Första perioden: 1–0 (4.24) Elliot Danielsen (Victor Svantesson Löfvenmark, Anton Wannqvist), 2–0 (7.08) Emil Därth (Alfred Friedman, Liam Gripenberg), 3–0 (19.18) Alfred Friedman (Liam Gripenberg, Emil Därth).

Andra perioden: 3–1 (20.54) Noah Lindberg (Morris Herry, Sixten Classon), 3–2 (28.07) Nils Beskow (Viktor Wedin, Simon Rudström), 4–2 (30.15) Alfred Friedman (Ludvig Fritzell, Vilgot Erlandsson), 5–2 (30.57) Emil Därth (Olof Persson, Edvin Wannqvist), 5–3 (33.05) Linuz Lindberg (Morris Herry, Leo Elofsson), 6–3 (33.35) Olof Skaar, 6–4 (37.05) Sigge Boss (Max Tuomela-Lundberg, Viktor Wedin).

Tredje perioden: 6–5 (40.27) Arvid Emtfors-Forsgren (Noah Lindberg, Sixten Classon), 6–6 (49.39) Leo Elofsson (Sigge Boss), 6–7 (53.58) Leo Elofsson (Max Tuomela-Lundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Älta IF: 2-1-2

Spånga IS U18: 5-0-0

Nästa match:

Älta IF: Trångsunds IF, borta, 15 november

Spånga IS U18: Haninge Anchors HC, hemma, 16 november