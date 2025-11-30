Spånga IS U18 avgjorde i förlängningen mot Värmdö HC 2

Spånga IS U18 vann med 4–3 efter förlängning

Spånga IS U18:s åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Spånga IS U18:s Linuz Lindberg tvåmålsskytt

Det blev en riktigt spännande match när Spånga IS U18 mötte Värmdö HC 2 i U18 Div 1 östra B herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där Spånga IS U18 var starkast och segerresultatet blev 4–3 (0–1, 2–0, 1–2, 1–0). Matchhjälte blev Max Tuomela-Lundberg, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

I och med detta har Spånga IS U18 hela åtta raka segrar i U18 Div 1 östra B herr och behöver fyra segrar till för att gå igenom serien obesegrade.

Linuz Lindberg gjorde två mål för Spånga IS U18

Nathan Edfeldt gav Värmdö HC 2 ledningen efter 6.56 på passning från Charlie Ebberyd.

Spånga IS U18 kvitterade till 1–1 redan efter efter 1.27 i andra perioden genom Linuz Lindberg framspelad av Arvid Emtfors-Forsgren och Max Tuomela-Lundberg.

Spånga IS U18 gjorde också 2–1 efter 17.01 i andra perioden när Leo Elofsson slog till på pass av Lucas Sjökvist och Noah Lindberg.

Spånga IS U18 utökade ledningen genom Linuz Lindberg som gjorde sitt andra mål efter 2.02 i tredje perioden.

Värmdö HC 2 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Dennis Larsson och Love Tvelin i början av tredje perioden i tredje perioden.

Matchvinnare för hemmalaget Spånga IS U18 blev Max Tuomela-Lundberg som 3.18 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Linuz Lindberg gjorde två mål för Spånga IS U18 och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här var Spånga IS U18:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Värmdö HC 2:s andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Spånga IS U18 är kvar i serieledning och Värmdö HC 2 stannar på sjätte plats, i serien.

När lagen senast möttes vann Spånga IS IK med 5–2.

Spånga IS U18 tar sig an Trångsunds IF U18 i nästa match hemma torsdag 4 december 19.45. Värmdö HC 2 möter Älta IF hemma tisdag 2 december 20.00.

Spånga IS U18–Värmdö HC 2 4–3 (0–1, 2–0, 1–2, 1–0)

U18 Div 1 östra B herr, Stricct Travel Arena

Första perioden: 0–1 (6.56) Nathan Edfeldt (Charlie Ebberyd).

Andra perioden: 1–1 (21.27) Linuz Lindberg (Arvid Emtfors-Forsgren, Max Tuomela-Lundberg), 2–1 (37.01) Leo Elofsson (Lucas Sjökvist, Noah Lindberg).

Tredje perioden: 3–1 (42.02) Linuz Lindberg (Sixten Classon, Morris Herry), 3–2 (42.31) Dennis Larsson, 3–3 (45.17) Love Tvelin (Clifford Niinimaa Andersson).

Förlängning: 4–3 (63.18) Max Tuomela-Lundberg (Linuz Lindberg, Lucas Sjökvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Spånga IS U18: 5-0-0

Värmdö HC 2: 2-2-1

Nästa match:

Spånga IS U18: Trångsunds IF, hemma, 4 december

Värmdö HC 2: Älta IF, hemma, 2 december