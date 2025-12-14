Sollentunas Pelle Ringström tvåmålsskytt i segern mot Piteå

Sollentuna segrade – 7–4 mot Piteå

Pelle Ringström gjorde två mål för Sollentuna

Erik Stenbacka matchvinnare för Sollentuna

Sollentuna vann på bortaplan mot Piteå i hockeyettan norra. 4–7 (3–3, 1–2, 0–2) slutade matchen på söndagen.

Pelle Ringström gjorde två mål för Sollentuna

Första perioden slutade 3–3.

Sollentuna var vassast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 4–5.

Lukas Paulsson stod för målet när laget ökade ledningen till 4–6 med 1.09 kvar att spela.

Sollentuna punkterade matchen med ett 4–7-mål med 13 sekunder kvar att spela genom Andreas Ekström. 4–7-målet blev matchens sista.

Lukas Paulsson gjorde ett mål för Sollentuna och spelade fram till två mål.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Piteå med 20–22 och Sollentuna med 20–21 i målskillnad.

Piteå tar sig an Bodens HF i nästa match borta söndag 28 december 16.00. Sollentuna möter Enköping hemma onsdag 17 december 19.00.

Piteå–Sollentuna 4–7 (3–3, 1–2, 0–2)

Hockeyettan norra, LF Arena

Första perioden: 0–1 (2.14) Pelle Ringström, 1–1 (3.57) Albin Nylund (Henrik Claeson, Fredrik Bergdahl), 1–2 (5.09) Pelle Ringström (Andreas Ekström, Oskar Ståhl), 2–2 (7.14) Albin Nylund (Fredrik Bergdahl, Nils Bolin), 3–2 (15.33) Felix Såsser (Nils Bolin, Oscar Ingesson), 3–3 (19.36) Elias Ek (Lukas Paulsson, Linus Molin).

Andra perioden: 3–4 (26.20) Ture Edvardsson (Lukas Paulsson, Lucas Eriksson), 4–4 (28.13) Leo Bergström (Felix Såsser, Wilmer Lindfors), 4–5 (33.45) Erik Stenbacka (Linus Molin, Martin Brovall).

Tredje perioden: 4–6 (58.51) Lukas Paulsson, 4–7 (59.47) Andreas Ekström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 2-1-2

Sollentuna: 2-1-2

Nästa match:

Piteå: Bodens HF, borta, 28 december 16.00

Sollentuna: Enköpings SK HK, hemma, 17 december 19.00