Sollentunas fina svit fortsätter mot Vallentuna

Seger för Sollentuna med 9–5 mot Vallentuna

Sollentunas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oliver Landberg matchvinnare för Sollentuna

Vallentuna är lite av ett drömmotstånd för Sollentuna. På lördagen vann Sollentuna på nytt – den här gången borta i Vallentuna Ishall. Matchen i U20 region öst herr slutade hela 9–5 (2–2, 4–1, 3–2). Det var Sollentunas fjärde raka seger mot Vallentuna.

Segern var Sollentunas fjärde på de senaste fem matcherna.

Vallentuna–Sollentuna – mål för mål

Sollentuna tog ledningen i början av första perioden genom Milan Jiri Ruzicka.

Gustavs Licis-Licitis låg sen bakom vändningen till 2–1 för Vallentuna med två raka mål.

Sollentuna kvitterade till 2–2 genom Oliver Landberg.

Sollentuna tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–3 efter 2.06 genom Branislav Fatul och gick upp till 2–4 innan Vallentuna svarade.

Innan perioden var över hade Sollentuna ryckt åt sig ledningen med 6–3.

Sollentuna övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 9.16 genom Noa Dahlin och gick upp till 3–8 innan Vallentuna kom tillbaka och reducerade till 5–8.

Innan matchen var över hade Sollentuna gjort 5–9.

Gustavs Licis-Licitis gjorde tre mål för Vallentuna och ett målgivande pass, Tarik Mahmutovic stod för ett mål och tre assists och Mikael Holmberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Joel Ishäll och Tage Edvardsson gjorde ett mål och två assist var för Sollentuna.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Vallentuna slutar på tionde plats och Sollentuna på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Sollentuna HC med 2–1.

Vallentuna–Sollentuna 5–9 (2–2, 1–4, 2–3)

U20 region öst herr, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (3.51) Milan Jiri Ruzicka (Eric Hovmöller, Elias Sunebäck), 1–1 (7.38) Gustavs Licis-Licitis (Levi Sjöström, Tarik Mahmutovic), 2–1 (13.47) Gustavs Licis-Licitis (Axel Eriksson, Mikael Holmberg), 2–2 (15.41) Oliver Landberg (Tage Edvardsson, Itay Tamir).

Andra perioden: 2–3 (22.06) Branislav Fatul (Joel Ishäll), 2–4 (26.22) Joel Ishäll (Pontus Björk), 3–4 (35.21) Tarik Mahmutovic (Gustavs Licis-Licitis, Alvin Ferm), 3–5 (36.13) Milan Jiri Ruzicka (Elias Sunebäck, Isac Crozzoli), 3–6 (37.15) Oliver Landberg (Pontus Björk, Tage Edvardsson).

Tredje perioden: 3–7 (49.16) Noa Dahlin (Samuel Yucel), 3–8 (51.59) Branislav Fatul (Joel Ishäll), 4–8 (52.32) Mikael Holmberg (Adam Mihalik, Tarik Mahmutovic), 5–8 (55.13) Gustavs Licis-Licitis (Mikael Holmberg, Tarik Mahmutovic), 5–9 (59.26) Tage Edvardsson (Noa Dahlin, Martin Berglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 0-0-5

Sollentuna: 4-0-1