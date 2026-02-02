Sollentuna vann toppmötet borta mot Almtuna

Sollentuna-seger med 2–1 mot Almtuna

Sollentunas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Tim Landis avgjorde för Sollentuna

Två topplag möttes i U20 region öst fortsättning herr under måndagen när Almtuna tog emot tredjeplacerade Sollentuna. Sollentuna vann matchen med 2–1 (2–0, 0–1, 0–0).

Det var två formstarka lag som möttes. Tredjeplacerade Sollentuna tog fjärde segern i rad. Almtuna hade före matchen tre segrar i rad.

Med det tog bortalaget Sollentuna en skön revansch, eftersom Almtuna vann senaste mötet lagen emellan med hela 5–0.

IFK Täby HC nästa för Sollentuna

Joel Ishäll gav Sollentuna ledningen efter nio minuters spel på passning från Noa Dahlin och Milan Jiri Ruzicka. 0–2 kom efter 19.03 när Tim Landis hittade rätt efter pass från Victor Logren och Erik Wiberg.

Efter 16.40 i andra perioden slog Sebastian Brunnberg till på pass av Elias Ydehed och reducerade åt Almtuna.

I tredje perioden höll Sollentuna i sin 2–1-ledning och vann.

Almtunas nya tabellposition är tredje plats. Så sent som den 4 januari låg Sollentuna på åttonde plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Almtuna och Sollentuna den här säsongen. Almtuna IS har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Sollentuna HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa omgång har Almtuna Nyköping borta i Stora Hallen, fredag 6 februari 19.45. Sollentuna spelar hemma mot IFK Täby HC lördag 7 februari 16.00.

Almtuna–Sollentuna 1–2 (0–2, 1–0, 0–0)

U20 region öst fortsättning herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (9.42) Joel Ishäll (Noa Dahlin, Milan Jiri Ruzicka), 0–2 (19.03) Tim Landis (Victor Logren, Erik Wiberg).

Andra perioden: 1–2 (36.40) Sebastian Brunnberg (Elias Ydehed).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-0-2

Sollentuna: 4-1-0

Nästa match:

Almtuna: Nyköpings HF Ungdom, borta, 6 februari 19.45

Sollentuna: IFK Täby HC, hemma, 7 februari 16.00