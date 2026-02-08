Sollentuna vann mot Viggbyholm

Sollentuna vann med 5–3 mot Viggbyholm

Benjamin Östlund matchvinnare för Sollentuna

Sjätte raka nederlaget för Viggbyholm

Det blev Sollentuna som vann på bortaplan mot Viggbyholm i U18 regional öst fortsättning vår. 3–5 (0–2, 2–2, 1–1) slutade matchen på söndagen.

I och med detta har Viggbyholm sex förluster i rad.

Viggbyholm–Sollentuna – mål för mål

Gästerna Sollentuna startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 55 sekunder slog Nikolaj Alkas Alias till framspelad av Antonin Vondracek och Filip Larsson. Efter 14.40 gjorde laget 0–2 när Hugo Kramberg Hjertonsson fick träff med assist av Nikolaj Alkas Alias och Carl-Edward Klint.

Viggbyholm reducerade dock till 1–2 genom David Vargö tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 2.21 gjorde Sollentuna 1–3 genom Melker Nyström.

Viggbyholm gjorde 2–3 genom Adam Kubat efter 6.07 av perioden.

Sollentuna utökade ledningen igen genom Benjamin Östlund efter 16.57.

13.21 in i tredje perioden fick Carl-Edward Klint utdelning framspelad av Filip Olsson och Eskil Börjesson och ökade ledningen. 14.39 in i perioden nätade Viggbyholms David Vargö återigen på pass av Gustaf Junefelt och Hugo Lorsell och reducerade. Men mer än så orkade Viggbyholm inte med.

När lagen möttes senast vann Sollentuna med 4–0.

Viggbyholm tar sig an SDE i nästa match borta torsdag 12 februari 20.10. Sollentuna möter samma dag 19.20 Tumba hemma.

Viggbyholm–Sollentuna 3–5 (0–2, 2–2, 1–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Hägernäs Ishall

Första perioden: 0–1 (0.55) Nikolaj Alkas Alias (Antonin Vondracek, Filip Larsson), 0–2 (14.40) Hugo Kramberg Hjertonsson (Nikolaj Alkas Alias, Carl-Edward Klint).

Andra perioden: 1–2 (21.21) David Vargö (Gustaf Junefelt, Anton Roos Olsen), 1–3 (22.21) Melker Nyström, 2–3 (26.07) Adam Kubat (Eric Ahlgren, Theo Funck), 2–4 (36.57) Benjamin Östlund (Ondrej Charvat, Tauras Galvelis).

Tredje perioden: 2–5 (53.21) Carl-Edward Klint (Filip Olsson, Eskil Börjesson), 3–5 (54.39) David Vargö (Gustaf Junefelt, Hugo Lorsell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viggbyholm: 0-1-4

Sollentuna: 2-0-3

Nästa match:

Viggbyholm: SDE HF, borta, 12 februari 20.10

Sollentuna: IFK Tumba IK, hemma, 12 februari 19.20