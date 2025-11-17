Sollentuna utklassade Enköping – seger med 8–2

Seger för Sollentuna med 8–2 mot Enköping

Samuel Yucel gjorde två mål för Sollentuna

Isac Crozzoli matchvinnare för Sollentuna

Sollentuna spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Enköping i U20 region öst herr med hela 8–2 (3–1, 5–1, 0–0).

Sollentunas Samuel Yucel tvåmålsskytt

Sollentuna tog ledningen i början av första perioden genom Samuel Yucel.

Enköping gjorde 1–1 genom Alexander Malm tidigt i matchen.

Sollentuna gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Noa Dahlin och Isac Crozzoli. Sollentuna hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 4–1 efter 0.19 genom Elias Björkqvist och gick upp till 6–1 innan Enköping svarade.

Innan perioden var över hade Sollentuna gjort hela 8–2. Tredje perioden blev mållös och Sollentuna höll i sin 8–2-ledning och vann.

Sollentunas Samuel Yucel stod för två mål och ett assist.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Sollentuna med 16–17 och Enköping med 18–25 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Sollentuna HC med 8–0.

I nästa match möter Sollentuna IK Göta borta på onsdag 19 november 20.00. Enköping möter Huddinge lördag 22 november 16.00 hemma.

Sollentuna–Enköping 8–2 (3–1, 5–1, 0–0)

U20 region öst herr

Första perioden: 1–0 (3.34) Samuel Yucel (Joel Ishäll, Pontus Björk), 1–1 (4.57) Alexander Malm (Felix Gustafsson, Hugo Hedenfalk), 2–1 (7.49) Noa Dahlin (Samuel Yucel), 3–1 (16.01) Isac Crozzoli (Elias Sunebäck, August Ullén).

Andra perioden: 4–1 (20.19) Elias Björkqvist (Elias Sunebäck, Isac Crozzoli), 5–1 (24.35) Pontus Björk, 6–1 (27.45) Milan Jiri Ruzicka (Tim Landis, Erik Wiberg), 6–2 (31.02) Ludvig Söderberg (Hugo Hedenfalk, Felix Gustafsson), 7–2 (31.38) Erik Wiberg (Milan Jiri Ruzicka, Eric Hovmöller), 8–2 (37.33) Samuel Yucel (Noa Dahlin, Cesar Halldin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 2-1-2

Enköping: 2-0-3

Nästa match:

Sollentuna: IK Göta, borta, 19 november

Enköping: Huddinge IK, hemma, 22 november