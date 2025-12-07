Sollentuna starkast i straffläggningen – vann hemma mot Nacka

Sollentuna vann med 2–1 efter straffar

Hugo Kramberg Hjertonsson avgjorde för Sollentuna

Oliver Hammerman målskytt för Nacka

Det var jämnt hela vägen när Sollentuna mötte Nacka hemma i U18 regional öst fortsättningsserie herr. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Sollentuna var kyligare i avsluten och vann med 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Hugo Kramberg Hjertonsson för.

Tyresö Hanviken Hockey nästa för Sollentuna

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

17.53 in i andra perioden gjorde Sollentuna 1–0. Målskytt var Vaclav Kysilka med assist av Ondrej Charvat och Benjamin Östlund.

Redan efter 2.32 i tredje perioden kvitterade Nacka till 1–1 genom Oliver Hammerman efter förarbete av Simon Ingelsson.

Sollentuna vann straffläggningen efter att Hugo Kramberg Hjertonsson satt den avgörande straffen.

Sollentuna har tre segrar och två förluster och 13–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nacka har två vinster och tre förluster och 16–17 i målskillnad. Förlusten var Nackas femte uddamålsförlust.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Sollentuna är Tyresö Hanviken Hockey. Lagen möts tisdag 9 december 19.40 i Tyresö Ishall. Nacka tar sig an Tyresö Hanviken Hockey borta torsdag 11 december 19.40.

Sollentuna–Nacka 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättningsserie herr

Andra perioden: 1–0 (37.53) Vaclav Kysilka (Ondrej Charvat, Benjamin Östlund).

Tredje perioden: 1–1 (42.32) Oliver Hammerman (Simon Ingelsson).

Straffar: 2–1 (65.00) Hugo Kramberg Hjertonsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 3-1-1

Nacka: 2-3-0

Nästa match:

Sollentuna: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 9 december

Nacka: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 11 december