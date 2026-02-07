Sollentuna har fem raka segrar – vann mot IFK Täby HC med 6–1

Sollentuna segrade – 6–1 mot IFK Täby HC

Sollentunas nionde seger på de senaste tio matcherna

Erik Wiberg med två mål för Sollentuna

Sollentuna vann med 6–1 (2–1, 0–0, 4–0) hemma mot IFK Täby HC på lördagen och tog därmed lagets femte raka seger i U20 region öst fortsättning herr. Det innebär också att IFK Täby HC åkte på femte förlusten i rad.

Alexander Konnebäck gjorde matchvinnande målet

IFK Täby HC tog ledningen i början av första perioden genom Daniel Kazimov.

Därefter fixade Sollentunas Eric Hovmöller och Alexander Konnebäck att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Andra perioden blev mållös.

Även i tredje perioden var Sollentuna starkast och gick från 2–1 till 6–1 genom två mål av Erik Wiberg, ett mål av Oliver Landberg och ett mål av Branislav Fatul och avgjorde matchen.

Sollentunas August Ullén hade tre assists, Erik Wiberg gjorde två mål och ett målgivande pass och Victor Logren hade tre assists.

Lagens första möte för säsongen vann Sollentuna med 2–1.

Måndag 9 februari spelar Sollentuna borta mot Tyresö Hanviken J20 19.40 och IFK Täby HC mot Nyköping hemma 20.10 i Tibble Ishall.

Sollentuna–IFK Täby HC 6–1 (2–1, 0–0, 4–0)

U20 region öst fortsättning herr

Första perioden: 0–1 (1.14) Daniel Kazimov (Eddie Franzén, Vincent Bäckdahl), 1–1 (4.54) Eric Hovmöller (Victor Logren, Erik Wiberg), 2–1 (7.28) Alexander Konnebäck (Pontus Björk, August Ullén).

Tredje perioden: 3–1 (43.44) Erik Wiberg (Victor Logren, Martin Berglund), 4–1 (52.15) Branislav Fatul (Milan Jiri Ruzicka), 5–1 (53.26) Oliver Landberg (August Ullén, Eric Hovmöller), 6–1 (58.09) Erik Wiberg (Victor Logren, August Ullén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 5-0-0

IFK Täby HC: 0-0-5

Nästa match:

Sollentuna: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 9 februari 19.40

IFK Täby HC: Nyköpings HF Ungdom, hemma, 9 februari 20.10