Sollefteå U18:s starka svit mot Njurunda U18 fortsätter

Sollefteå U18 segrade – 4–1 mot Njurunda U18

Adrian Björkqvist med två mål för Sollefteå U18

Andra raka förlusten för Njurunda U18

Sollefteå U18 har haft det lätt mot Njurunda U18 i U18 division 1 norra B herr. Och på måndagen vann Sollefteå U18 på nytt – den här gången med 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) borta i Modin & Zetterberg Hallen. Det var Sollefteå U18:s sjätte raka seger mot Njurunda U18.

Adrian Björkqvist tvåmålsskytt för Sollefteå U18

Olle Nordvall gjorde 1–0 till gästerna Sollefteå U18 efter 15.55 på passning från Max Kjellsson.

Sollefteå U18 gjorde 0–2 genom Adrian Björkqvist efter 1.22 i andra perioden.

Njurunda U18 reducerade dock till 1–2 genom Elliot Englund efter 10.16 av perioden.

Sollefteå U18 utökade ledningen igen genom Adrian Björkqvist som gjorde sitt andra mål efter 16.46.

Laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 34 sekunder kvar att spela genom Lukas Dahlberg med assist av Olle Karolin och Olle Nordvall.

Olle Nordvall gjorde ett mål för Sollefteå U18 och två assist.

Det här betyder att Njurunda U18 ligger kvar på sjunde plats i tabellen och Sollefteå U18 på tredje plats. Så sent som den 28 oktober låg Sollefteå U18 på sjunde plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Sollefteå HK med 15–1.

Nästa motstånd för Njurunda U18 är Umeå Hockeyklubb U18. Lagen möts lördag 29 november 16.00. Sollefteå U18 tar sig an AIK-Hockey Härnösand U18 hemma måndag 1 december 19.30.

Njurunda U18–Sollefteå U18 1–4 (0–1, 1–2, 0–1)

U18 division 1 norra B herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 0–1 (15.55) Olle Nordvall (Max Kjellsson).

Andra perioden: 0–2 (21.22) Adrian Björkqvist (Max Jonsson, Jimmy Bergius), 1–2 (30.16) Elliot Englund (Oskar Sandström, Theodor Eriksson), 1–3 (36.46) Adrian Björkqvist (Olle Nordvall, Max Jonsson).

Tredje perioden: 1–4 (59.26) Lukas Dahlberg (Olle Karolin, Olle Nordvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda U18: 1-0-4

Sollefteå U18: 2-0-3

Nästa match:

Njurunda U18: Umeå Hockey Klubb, borta, 29 november

Sollefteå U18: AIK-Hockey Härnösand, hemma, 1 december