Sollefteå U18:s segerrad mot AIK-Hockey Härnösand U18 intakt

Sollefteå U18 segrade – 8–0 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Adrian Björkqvist med två mål för Sollefteå U18

Jimmy Bergius matchvinnare för Sollefteå U18

Sollefteå U18 fortsätter att vinna mot AIK-Hockey Härnösand U18 i U18 division 1 norra B herr. På måndagen segrade Sollefteå U18 på nytt – den här gången med hela 8–0 (1–0, 5–0, 2–0) hemma i Niphallen. Det var Sollefteå U18:s sjätte raka seger mot AIK-Hockey Härnösand U18.

Sollefteå U18:s Adrian Björkqvist tvåmålsskytt

Sollefteå U18 tog ledningen efter 13.36 genom Jimmy Bergius assisterad av Vincent Nygren och Joel Ringbert.

Sollefteå U18 startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 6–0 genom två mål av Adrian Björkqvist, ett mål av Casper Vörman, ett mål av Max Kjellsson och ett mål av Olle Karolin.

1.47 in i tredje perioden fick Gustav Persson utdelning framspelad av Casper Vörman och ökade ledningen.

Sollefteå U18 gjorde också 8–0 genom Vincent Nygren med assist av Olle Karolin och Lukas Dahlberg efter 17.07. Det fastställde slutresultatet till 8–0.

Sollefteå U18:s Lukas Dahlberg hade tre assists.

Sollefteå U18:s nya tabellposition är tredje plats medan AIK-Hockey Härnösand U18 är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann Sollefteå HK med 8–1.

På onsdag 3 december 19.30 spelar Sollefteå U18 hemma mot Tegs SK U18 och AIK-Hockey Härnösand U18 borta mot Ånge U18.

Sollefteå U18–AIK-Hockey Härnösand U18 8–0 (1–0, 5–0, 2–0)

U18 division 1 norra B herr, Niphallen

Första perioden: 1–0 (13.36) Jimmy Bergius (Vincent Nygren, Joel Ringbert).

Andra perioden: 2–0 (21.08) Adrian Björkqvist (Emil Stridsman), 3–0 (21.24) Max Kjellsson (Linus Möst Kristiansen), 4–0 (25.52) Olle Karolin (Lukas Dahlberg), 5–0 (29.07) Casper Vörman (Emil Stridsman, Melvin Linder), 6–0 (33.06) Adrian Björkqvist (Max Jonsson, Lukas Dahlberg).

Tredje perioden: 7–0 (41.47) Gustav Persson (Casper Vörman), 8–0 (57.07) Vincent Nygren (Olle Karolin, Lukas Dahlberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollefteå U18: 3-0-2

AIK-Hockey Härnösand U18: 2-0-3

Nästa match:

Sollefteå U18: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 3 december

AIK-Hockey Härnösand U18: Ånge IK, borta, 3 december