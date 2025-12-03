Sollefteå U18:s fina svit fortsätter mot Tegs SK U18

Seger för Sollefteå U18 med 6–0 mot Tegs SK U18

Adrian Björkqvist med två mål för Sollefteå U18

Tredje raka segern för Sollefteå U18

Sex raka segrar hade Sollefteå U18 mot just Tegs SK U18 i U18 division 1 norra B herr inför onsdagens match. Och på onsdagen segrade Sollefteå U18 på nytt – den här gången med hela 6–0 (0–0, 3–0, 3–0) hemma i Niphallen.

Resultatet innebär att Tegs SK U18 nu har fyra förluster i rad.

Adrian Björkqvist tvåmålsskytt för Sollefteå U18

Första perioden blev mållös.

Sollefteå U18 stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.13.

Sollefteå U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Gustav Persson, Adrian Björkqvist och Max Jonsson.

Gustav Persson gjorde ett mål för Sollefteå U18 och spelade dessutom fram till två mål och Adrian Björkqvist stod för två mål och ett assist.

Med två omgångar kvar är Sollefteå U18 på tredje plats i tabellen medan Tegs SK U18 är på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Sollefteå HK med 6–2.

Sollefteå U18 tar sig an Svedjeholmen/KB65 U18 i nästa match borta tisdag 9 december 19.45. Tegs SK U18 möter samma dag 19.30 Vännäs HC U18 borta.

Sollefteå U18–Tegs SK U18 6–0 (0–0, 3–0, 3–0)

U18 division 1 norra B herr, Niphallen

Andra perioden: 1–0 (28.18) Adrian Björkqvist (Gustav Persson, Casper Vörman), 2–0 (33.16) Jimmy Bergius (Max Jonsson, Adrian Björkqvist), 3–0 (34.31) Joel Ringbert (Linus Möst Kristiansen, Max Kjellsson).

Tredje perioden: 4–0 (41.07) Adrian Björkqvist (Jimmy Bergius, Gustav Persson), 5–0 (48.12) Gustav Persson (Loke Johansson), 6–0 (55.48) Max Jonsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollefteå U18: 3-0-2

Tegs SK U18: 1-0-4

Nästa match:

Sollefteå U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, borta, 9 december

Tegs SK U18: Vännäs HC, borta, 9 december