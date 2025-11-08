Sollefteå U18 utklassade Vännäs HC U18 – vann med 10–2

Sollefteå U18-seger med 10–2 mot Vännäs HC U18

Sollefteå U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Olle Nordvall gjorde fyra mål för Sollefteå U18

Sollefteå U18 övertygade när laget vann på bortaplan mot Vännäs HC U18 i U18 division 1 norra B herr med hela 10–2 (4–1, 4–1, 2–0).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Sollefteå U18:s Olle Nordvall, som stod för hela fyra mål i matchen.

I och med detta har Sollefteå U18 hela sju raka segrar i U18 division 1 norra B herr.

Adrian Björkqvist gjorde matchvinnande målet

Sollefteå U18 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 2–8.

Sollefteå U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–2. Målen i sista perioden gjordes av Olle Nordvall och Max Kjellsson.

Lagens första möte för säsongen vann Sollefteå HK med 8–0.

I nästa omgång har Vännäs HC U18 ÖSK/Ö-vik U18 hemma i Vännäs Ishall, måndag 10 november 19.30. Sollefteå U18 spelar borta mot Umeå Hockeyklubb U18 söndag 9 november 16.00.

Vännäs HC U18–Sollefteå U18 2–10 (1–4, 1–4, 0–2)

U18 division 1 norra B herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (4.21) Lucas Noren (Emil Holmgren, Leon Bergqvist), 1–1 (4.41) Olle Nordvall, 1–2 (16.58) Melvin Linder (Olle Karolin), 1–3 (17.31) Adrian Björkqvist (Lukas Dahlberg), 1–4 (17.50) Joel Ringbert (Olle Nordvall, Melvin Linder).

Andra perioden: 2–4 (22.07) Vincent Dahl Franzén (Charlie Strandell), 2–5 (24.57) Olle Nordvall (Joel Ringbert, Gustav Persson), 2–6 (26.21) Olle Nordvall, 2–7 (30.30) Lukas Dahlberg (Olle Karolin, Olle Nordvall), 2–8 (30.45) Max Jonsson (Melvin Linder, Olle Nordvall).

Tredje perioden: 2–9 (44.38) Max Kjellsson (Linus Möst Kristiansen), 2–10 (52.44) Olle Nordvall (Olle Karolin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs HC U18: 1-2-2

Sollefteå U18: 5-0-0

Nästa match:

Vännäs HC U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 10 november

Sollefteå U18: Umeå Hockey Klubb, borta, 9 november