Sollefteå U18 ny serieledare efter 4–2 mot Kovland U18

Sollefteå U18 är nu serieledare i U18 division 1 norra B fortsättning herr efter seger, 4–2 (1–1, 1–1, 2–0), hemma mot Kovland U18. Sollefteå U18 leder serien tre poäng före Kovland. Kovland U18 ligger på andra plats i tabellen.

Det var två formstarka lag som möttes. Sollefteå U18 tog sjätte segern i rad. Kovland U18 hade före matchen fem segrar i rad.

Sollefteå U18 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.40 slog Olle Karolin till. Kovland U18 kvitterade genom Benjamin Thun Hansson med assist av Emil Johansson och Gustav Lundström efter 17.50.

Axel Sellgren Granzell gav laget ledningen efter 3.48 in i andra perioden efter förarbete av Isak Sandqvist och Adrian Berglund. Efter 9.09 i andra perioden nätade Gustav Persson på pass av Totti Örnebjörk och kvitterade för Sollefteå U18.

6.21 in i tredje perioden satte Totti Örnebjörk pucken framspelad av Olle Nordvall och gav laget ledningen. Totti Örnebjörk stod för målet när Sollefteå U18 punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.44 kvar att spela efter förarbete från Olle Nordvall och Melvin Linder. 4–2-målet blev matchens sista.

Totti Örnebjörk gjorde två mål för Sollefteå U18 och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kovlands IshF vunnit.

Måndag 9 februari 19.30 spelar Sollefteå U18 hemma mot AIK-Hockey Härnösand U18. Kovland U18 möter Tegs SK U18 borta i Visionite Arena lördag 7 februari 12.15.

Sollefteå U18–Kovland U18 4–2 (1–1, 1–1, 2–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Niphallen

Första perioden: 1–0 (1.40) Olle Karolin, 1–1 (17.50) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson, Gustav Lundström).

Andra perioden: 1–2 (23.48) Axel Sellgren Granzell (Isak Sandqvist, Adrian Berglund), 2–2 (29.09) Gustav Persson (Totti Örnebjörk).

Tredje perioden: 3–2 (46.21) Totti Örnebjörk (Olle Nordvall), 4–2 (58.16) Totti Örnebjörk (Olle Nordvall, Melvin Linder).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollefteå U18: 5-0-0

Kovland U18: 4-0-1

Nästa match:

Sollefteå U18: AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen, hemma, 9 februari 19.30

Kovland U18: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 7 februari 12.15