Sollefteå U18 är klar seriesegrare efter seger mot Ånge U18

Sollefteå U18 vann med 7–1 mot Ånge U18

Sollefteå U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Adrian Björkqvist avgjorde för Sollefteå U18

Segern med 7–1 (3–0, 1–1, 3–0) hemma mot Ånge U18 gör att Sollefteå U18 är seriesegrare i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Ånge U18 ligger på sjätte plats i tabellen.

Resultatet betyder att Sollefteå U18 tog 17:e segern i följd och att Ånge U18 samtidigt förlorade efter tre segrar i rad.

Det var åttonde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Sollefteå U18.

Sollefteå U18–Ånge U18 – mål för mål

Sollefteå U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.34 tidigt i perioden.

Redan efter 3.40 i andra perioden reducerade Ånge U18 till 3–1 genom Nico Desenbekowitsch efter pass från Jesper Häreby och Olle Edler. Efter 16.47 i andra perioden nätade Joel Ringbert framspelad av Linus Möst Kristiansen och Olle Nordvall och gjorde 4–1.

Sollefteå U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Linus Möst Kristiansen, Totti Örnebjörk och Lukas Dahlberg.

Joel Ringbert gjorde ett mål för Sollefteå U18 och två målgivande passningar och Adrian Björkqvist stod för två mål och ett assist.

Det här var fjärde mötet mellan Sollefteå U18 och Ånge U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Sollefteå HK vunnit.

Söndag 8 mars 16.00 spelar Sollefteå U18 borta mot AIK-Hockey Härnösand U18 i sista omgången. Ånge U18 möter ÖSK/Ö-vik U18 borta i Bjästa Ishall lördag 7 mars 12.00.

Sollefteå U18–Ånge U18 7–1 (3–0, 1–1, 3–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Niphallen

Första perioden: 1–0 (0.51) Adrian Björkqvist (Gustav Persson, Melvin Linder), 2–0 (6.46) Adrian Björkqvist (Casper Vörman, Gustav Persson), 3–0 (9.25) Totti Örnebjörk (Joel Ringbert).

Andra perioden: 3–1 (23.40) Nico Desenbekowitsch (Jesper Häreby, Olle Edler), 4–1 (36.47) Joel Ringbert (Linus Möst Kristiansen, Olle Nordvall).

Tredje perioden: 5–1 (54.17) Linus Möst Kristiansen (Adrian Björkqvist, Joel Ringbert), 6–1 (55.30) Lukas Dahlberg, 7–1 (58.57) Totti Örnebjörk.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollefteå U18: 5-0-0

Ånge U18: 3-0-2

Nästa match:

Sollefteå U18: AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen, borta, 8 mars 16.00

Ånge U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, borta, 7 mars 12.00