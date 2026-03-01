Sollefteå U18 fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Sollefteå U18-seger med 6–2 mot Vännäs HC U18

Sollefteå U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Olle Nordvall avgjorde för Sollefteå U18

Sollefteå U18 fortsätter att vinna mot Vännäs HC U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. På söndagen segrade Sollefteå U18 på nytt – den här gången med 6–2 (3–0, 2–1, 1–1) borta i Kaj Johansson Arena. Det var Sollefteå U18:s fjärde raka seger mot Vännäs HC U18.

Det här innebär att Sollefteå U18 nu har 16 segrar i följd i U18 division 1 norra B fortsättning herr och behöver två segrar till för att gå igenom säsongen obesegrade.

Ånge U18 nästa för Sollefteå U18

Sollefteå U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Vännäs HC U18 reducerade dock till 1–3 genom Hugo Engman efter 10.32 av perioden.

Sollefteå U18 gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 1–3 till 1–5, målen av Lukas Dahlberg och Olle Nordvall.

7.14 in i tredje perioden nätade Vännäs HC U18:s Melvin Jonsson framspelad av Gabriel Johansson och Jonathan Ebbhagen och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Vännäs HC U18. Sollefteå U18 avslutade matchen med sitt 2–6-mål med 1.06 kvar att spela på nytt genom Lukas Dahlberg på passning från Emil Stridsman och Olle Nordvall. 2–6-målet blev matchens sista.

Olle Nordvall gjorde två mål för Sollefteå U18 och spelade dessutom fram till två mål och Lukas Dahlberg stod för tre poäng, varav två mål.

Vännäs HC U18 stannar därmed på fjärde plats och Sollefteå U18 toppar fortfarande tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Sollefteå HK vunnit.

Onsdag 4 mars 19.30 möter Vännäs HC U18 Svedjeholmen/KB65 U18 hemma i Kaj Johansson Arena medan Sollefteå U18 spelar hemma mot Ånge U18.

Vännäs HC U18–Sollefteå U18 2–6 (0–3, 1–2, 1–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Kaj Johansson Arena

Första perioden: 0–1 (1.24) Casper Vörman, 0–2 (5.11) Max Kjellsson (Lukas Dahlberg), 0–3 (18.33) Olle Nordvall.

Andra perioden: 1–3 (30.32) Hugo Engman (Melvin Jonsson, Vincent Dahl Franzén), 1–4 (34.31) Lukas Dahlberg (Adrian Björkqvist, Olle Nordvall), 1–5 (35.59) Olle Nordvall (Totti Örnebjörk).

Tredje perioden: 2–5 (47.14) Melvin Jonsson (Gabriel Johansson, Jonathan Ebbhagen), 2–6 (58.54) Lukas Dahlberg (Emil Stridsman, Olle Nordvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs HC U18: 2-1-2

Sollefteå U18: 5-0-0

Nästa match:

Vännäs HC U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, hemma, 4 mars 19.30

Sollefteå U18: Ånge IK, hemma, 4 mars 19.30