Sollefteå U18 fortsätter vinna – 9–0 mot ÖSK/Ö-vik U18

Seger för Sollefteå U18 med 9–0 mot ÖSK/Ö-vik U18

Sollefteå U18:s åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Sollefteå U18:s Lukas Dahlberg tremålsskytt

Allt talade för seger för Sollefteå U18 och så blev det också när segermaskinen mötte ÖSK/Ö-vik U18 på bortaplan. Efter segersiffrorna 9–0 (2–0, 6–0, 1–0) har nu Sollefteå U18 åtta raka segrar. ÖSK/Ö-vik U18 har elva förluster i rad i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

– Vi är inte tillräckligt rejäl i vårt spel och kommer inte upp i den nivå som krävs, kommenterade ÖSK/Ö-vik U18:s tränare André Strandman.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Sollefteå U18.

Olle Nordvall matchvinnare för Sollefteå U18

Olle Nordvall gav gästande Sollefteå U18 ledningen efter fyra minuters spel efter förarbete av Max Jonsson och Lukas Dahlberg. Laget ökade ledningen till 0–2 snabbt. Efter 5.45 gjorde Vincent Nygren mål efter förarbete från Jimmy Bergius och Casper Vörman.

Även i andra perioden var Sollefteå U18 starkast och gick från 0–2 till 0–8 genom två mål av Lukas Dahlberg, ett mål av Totti Örnebjörk, ett mål av Emil Stridsman, ett mål av Joel Ringbert och ett mål av Adrian Björkqvist.

Till slut kom också 0–9 genom Lukas Dahlberg på passning från Olle Nordvall efter 6.19 i tredje perioden. Det fastställde slutresultatet till 0–9.

Sollefteå U18:s Lukas Dahlberg stod för fem poäng, varav tre mål, Olle Nordvall gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Adrian Björkqvist gjorde ett mål och två assist.

Det här betyder att ÖSK/Ö-vik U18 ligger kvar på tionde och sista plats i tabellen och Sollefteå U18 på andra plats. ÖSK/Ö-vik U18 har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 18 januari låg laget på sjätte plats.

Det här var fjärde mötet mellan ÖSK/Ö-vik U18 och Sollefteå U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Sollefteå HK vunnit.

Måndag 16 februari 19.30 spelar ÖSK/Ö-vik U18 borta mot Vännäs HC U18. Sollefteå U18 möter Tegs SK U18 hemma i Niphallen söndag 15 februari 15.00.

ÖSK/Ö-vik U18–Sollefteå U18 0–9 (0–2, 0–6, 0–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 0–1 (4.10) Olle Nordvall (Max Jonsson, Lukas Dahlberg), 0–2 (5.45) Vincent Nygren (Jimmy Bergius, Casper Vörman).

Andra perioden: 0–3 (26.46) Lukas Dahlberg (Olle Nordvall, Adrian Björkqvist), 0–4 (28.07) Emil Stridsman (Max Kjellsson), 0–5 (34.35) Adrian Björkqvist, 0–6 (36.55) Lukas Dahlberg (Melvin Linder), 0–7 (37.33) Totti Örnebjörk (Lukas Dahlberg, Melvin Linder), 0–8 (38.05) Joel Ringbert (Adrian Björkqvist, Gustav Persson).

Tredje perioden: 0–9 (46.19) Lukas Dahlberg (Olle Nordvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

ÖSK/Ö-vik U18: 0-0-5

Sollefteå U18: 5-0-0

Nästa match:

ÖSK/Ö-vik U18: Vännäs Div 1, borta, 16 februari 19.30

Sollefteå U18: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 15 februari 15.00