Sollefteå U18 förlänger segersviten mot AIK-Hockey Härnösand U18

Seger för Sollefteå U18 med 10–2 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Sollefteå U18:s sjunde seger på de senaste sju matcherna

Totti Örnebjörk sexmålsskytt för Sollefteå U18

Sex raka segrar hade Sollefteå U18 mot just AIK-Hockey Härnösand U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr inför måndagens match. Och på måndagen segrade Sollefteå U18 på nytt – den här gången med hela 10–2 (0–0, 5–1, 5–1) hemma i Niphallen.

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Sollefteå U18:s Totti Örnebjörk, som stod för hela sex mål i matchen.

Därmed har Sollefteå U18 vunnit sju matcher i rad i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

Totti Örnebjörk gjorde sex mål för Sollefteå U18

Den första perioden slutade mållös.

Sollefteå U18 var starkast i andra perioden. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 5–1.

Även i tredje perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 5–1 och matchen med 10–2.

Sollefteå U18:s nya tabellposition är andra plats medan AIK-Hockey Härnösand U18 är på nionde plats. Noteras kan att Sollefteå U18 sedan den 10 januari har avancerat fem placeringar i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Sollefteå HK vunnit.

I nästa match möter Sollefteå U18 ÖSK/Ö-vik U18 borta på onsdag 11 februari 19.30. AIK-Hockey Härnösand U18 möter Ånge U18 torsdag 12 februari 19.30 hemma.

Sollefteå U18–AIK-Hockey Härnösand U18 10–2 (0–0, 5–1, 5–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Niphallen

Andra perioden: 1–0 (24.09) Jimmy Bergius (Joel Ringbert), 2–0 (25.47) Max Kjellsson (Melvin Linder, Casper Vörman), 3–0 (26.51) Totti Örnebjörk (Olle Karolin, Max Kjellsson), 4–0 (33.38) Totti Örnebjörk (Olle Karolin, Olle Nordvall), 5–0 (38.05) Olle Nordvall (Adrian Björkqvist, Lukas Dahlberg), 5–1 (38.28) Daniel Daksevic (Andre Hasko).

Tredje perioden: 6–1 (48.05) Totti Örnebjörk, 6–2 (52.12) Viktor Andersson, 7–2 (55.25) Totti Örnebjörk (Olle Nordvall, Lukas Dahlberg), 8–2 (55.42) Totti Örnebjörk (Vincent Nygren), 9–2 (58.35) Totti Örnebjörk (Olle Nordvall, Lukas Dahlberg), 10–2 (58.53) Olle Nordvall (Vincent Nygren, Totti Örnebjörk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollefteå U18: 5-0-0

AIK-Hockey Härnösand U18: 1-0-4

Nästa match:

Sollefteå U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, borta, 11 februari 19.30

AIK-Hockey Härnösand U18: Ånge IK, hemma, 12 februari 19.30