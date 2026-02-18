Sollefteå U18 besegrade Njurunda U18 – är ny serieledare

Sollefteå U18 vann med 8–1 mot Njurunda U18

Sollefteå U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Totti Örnebjörk avgjorde för Sollefteå U18

U18 division 1 norra B fortsättning herr har en ny serieledare: Sollefteå U18. Laget mötte Njurunda U18 borta, i Modin & Zetterberg Hallen, på onsdagen och vann med 8–1 (2–0, 4–0, 2–1). Sollefteå U18 ligger på samma poäng som Kovland i tabellen. Kovland har dessutom en match mer spelad. Efter onsdagens match i Modin & Zetterberg Hallen ligger Njurunda U18 på sjunde plats.

Det var Sollefteå U18:s åttonde raka seger mot Njurunda U18.

Det här innebär att Sollefteå U18 nu har tio segrar i följd i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

Njurunda U18–Sollefteå U18 – mål för mål

Max Kjellsson gjorde 1–0 till Sollefteå U18 efter 12.13. Laget gjorde 0–2 genom Totti Örnebjörk på passning från Jimmy Bergius efter 14.37.

Även i andra perioden var Sollefteå U18 starkast och gick från 0–2 till 0–6 genom två mål av Olle Nordvall, ett mål av Gustav Persson och ett mål av Casper Vörman.

Sollefteå U18 gjorde två mål i tredje perioden och gick från 0–6 till 0–8, målen av Casper Vörman och Gustav Persson. Målen punkterade matchen.

Malte Håll Lillberg reducerade förvisso men närmare än 1–8 kom inte Njurunda U18. Sollefteå U18 tog därmed en säker seger.

Casper Vörman gjorde två mål för Sollefteå U18 och ett assist.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Sollefteå HK vunnit.

Nästa motstånd för Njurunda U18 är Nälden/Östersund U18. Lagen möts torsdag 19 februari 19.30 i Näskotthallen. Sollefteå U18 tar sig an Svedjeholmen/KB65 U18 hemma söndag 22 februari 15.00.

Njurunda U18–Sollefteå U18 1–8 (0–2, 0–4, 1–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 0–1 (12.13) Max Kjellsson, 0–2 (14.37) Totti Örnebjörk (Jimmy Bergius).

Andra perioden: 0–3 (21.30) Olle Nordvall (Lukas Dahlberg), 0–4 (24.13) Gustav Persson (Melvin Linder, Totti Örnebjörk), 0–5 (31.21) Olle Nordvall (Olle Karolin), 0–6 (38.54) Casper Vörman (Jimmy Bergius).

Tredje perioden: 0–7 (44.24) Casper Vörman (Adrian Björkqvist), 0–8 (50.25) Gustav Persson (Adrian Björkqvist, Casper Vörman), 1–8 (56.43) Malte Håll Lillberg (Lukas Zetterberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda U18: 1-0-4

Sollefteå U18: 5-0-0

Nästa match:

Njurunda U18: Näldens IF/Östersunds IK, borta, 19 februari 19.30

Sollefteå U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, hemma, 22 februari 15.00