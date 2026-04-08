Smakstart för Rögle i matchserien mot Växjö

Rögle har skapat sig ett överläge mot Växjö i SM-semifinalen, efter vinst borta med 5–3 (0–0, 3–3, 2–0). Rögle leder matchserien med 1-0.

Den första perioden slutade 0–0.

Matchen fortsatte att vara jämn i andra perioden. Perioden slutade 3–3 och resultatet var 3–3 efter två perioders spel.

6.21 in i tredje perioden slog Anton Bengtsson till på pass av Dennis Everberg och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med 19 sekunder kvar att spela på nytt genom Karson Kuhlman efter förarbete från Dennis Everberg. Kuhlman fullbordade därmed Rögles vändning. 3–5-målet blev matchens sista.

Rögles Calvin De Haan hade tre assists.

Nästa match spelas på fredag 19.00.

Andra perioden: 1–0 (21.12) Erik Andersson (Brogan Rafferty), 2–0 (27.06) Eemeli Suomi (Brogan Rafferty), 3–0 (30.00) Brian Cooper (Joel Persson, Karl Henriksson), 3–1 (33.11) Lubos Horky (Calvin De Haan, Fredrik Olofsson), 3–2 (35.26) Daniel Zaar (Leon Bristedt, Calvin De Haan), 3–3 (38.41) Karson Kuhlman (Albin Sundsvik, Calvin De Haan).

Tredje perioden: 3–4 (46.21) Anton Bengtsson (Dennis Everberg), 3–5 (59.41) Karson Kuhlman (Dennis Everberg).

10 april, 19.00, Växjö–Rögle