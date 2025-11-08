Skutskär J20 vann mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 – trots underläge

Skutskär J20 vann med 9–7 mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20

Melvin Pethman-Estliden avgjorde för Skutskär J20

Femte raka förlusten för Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20

Inför sista perioden var Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 i ledningen med 6–3 i Team Sportia Arena. Men Skutskär J20 vände och vann. Till slut blev det 9–7 i matchen i U20 division 1 västra A herr.

Häradsbygden nästa för Skutskär J20

Första perioden slutade 3–3.

I andra perioden var det Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 som dominerade och gick från 3–3 till 3–6 genom mål av Måns Hadin, Axel Österman och Max Ehrling. Skutskär J20 dominerade i tredje perioden. Laget vann perioden klart och matchen med 9–7.

Skutskär J20:s Melvin Pethman-Estliden stod för två mål och fyra assists, Adam Ollila gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Vincent Karlsson gjorde ett mål och tre målgivande passningar och Rasmus Gunnarsson gjorde två mål och ett målgivande pass. Max Ehrling gjorde tre mål och två assist, Joel Karlsson gjorde ett mål och spelade fram till tre mål, Isak Lind gjorde ett mål och tre assist och Måns Hadin gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20.

Skutskär J20 har nu fem poäng efter tre spelade matcher medan Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 är utan poäng efter fem matcher.

Den 31 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Kristinehovs ishall.

I nästa omgång har Skutskär J20 Häradsbygden hemma i Team Sportia Arena, lördag 22 november 17.00. Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 spelar borta mot Västerås Pickels HC lördag 15 november 14.00.

Skutskär J20–Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 9–7 (3–3, 0–3, 6–1)

U20 division 1 västra A herr, Team Sportia Arena

Första perioden: 1–0 (4.12) Melvin Pethman-Estliden (Vincent Karlsson, Fabian Lindqvist Lilja), 1–1 (7.33) Max Ehrling (Måns Hadin, Joel Karlsson), 2–1 (10.18) Adam Ollila (Lucas Öman), 3–1 (11.47) Oskar Yng (Lucas Öman, Adam Ollila), 3–2 (14.20) Max Ehrling (Isak Lind, Joel Karlsson), 3–3 (19.57) Joel Karlsson (Isak Lind, Max Ehrling).

Andra perioden: 3–4 (21.41) Måns Hadin (Max Ehrling), 3–5 (33.27) Axel Österman, 3–6 (39.17) Max Ehrling (Isak Lind, Axel Österman).

Tredje perioden: 4–6 (43.23) Rasmus Larsson, 5–6 (50.35) Adam Ollila (Melvin Pethman-Estliden, Vincent Karlsson), 6–6 (54.24) Rasmus Gunnarsson (Sami Lodin, Melvin Pethman-Estliden), 7–6 (54.30) Rasmus Gunnarsson (Sami Lodin, Melvin Pethman-Estliden), 8–6 (55.53) Melvin Pethman-Estliden (Vincent Karlsson, Adam Ollila), 9–6 (57.25) Vincent Karlsson (Melvin Pethman-Estliden, Rasmus Gunnarsson), 9–7 (59.51) Isak Lind (Joel Karlsson, Måns Hadin).

Nästa match:

Skutskär J20: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 22 november

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20: Västerås Pickels HC, borta, 15 november