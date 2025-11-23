Skrällseger när Buffalo besegrade Carolina

Buffalo vann med 4–1 mot Carolina

Buffalos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jack Quinn avgjorde för Buffalo

Bottenlaget Buffalo överraskade i NHL när laget besegrade serieledande Carolina på hemmaplan i KeyBank Center. Matchen slutade 4–1 (1–1, 2–0, 1–0).

Segern var Buffalos fjärde på de senaste fem matcherna.

Pittsburgh nästa för Buffalo

Alex Tuch gav Buffalo ledningen efter fem minuter framspelad av Ryan Mcleod och Josh Doan.

Carolina kvitterade till 1–1 efter 14.36 när Shayne Gostisbehere slog till.

Buffalo tog ledningen redan efter efter 3.55 i andra perioden genom Jack Quinn.

Efter 18.36 i andra perioden slog Beck Malenstyn till och gjorde 3–1.

Laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 22 sekunder kvar att spela genom Tage Thompson.

När lagen senast möttes vann Carolina Hurricanes med 6–3.

Buffalo möter Pittsburgh i nästa match borta torsdag 27 november 01.00. Carolina möter samma dag NY Rangers hemma.

Buffalo–Carolina 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (5.59) Alex Tuch (Ryan Mcleod, Josh Doan), 1–1 (14.36) Shayne Gostisbehere.

Andra perioden: 2–1 (23.55) Jack Quinn, 3–1 (38.36) Beck Malenstyn.

Tredje perioden: 4–1 (59.38) Tage Thompson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 4-0-1

Carolina: 2-2-1

Nästa match:

Buffalo: Pittsburgh Penguins, borta, 27 november

Carolina: New York Rangers, hemma, 27 november